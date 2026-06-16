Las religiosas francesas y su compromiso con los derechos humanos en Argentina y en Chile

El Espacio Incaa (Sala Hynes O’Connor, San Martín 251) albergará entre hoy y mañana un ciclo de cine y conversatorio que propone revisar un capítulo poco explorado de la historia reciente. Se trata del compromiso de las religiosas católicas con la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras de Chile y Argentina entre 1973 y 1990. La actividad, impulsada por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), el Conicet, la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad (Redhisel), la Red Religio y el Ente Cultural de Tucumán, se desarrollará en ambas jornadas desde las 17, con entrada libre y gratuita.
El ciclo se abrirá hoy con la proyección de “En nombre de todos mis hermanos” (2020), documental dirigido por el historiador y documentalista Samuel Laurent Xu, invitado especial del encuentro. Mañana será el turno de “Yvonne” (2018), de la realizadora Marina Rubino.
En “En nombre de todos mis hermanos”, Xu reconstruye la vida de la religiosa dominica francesa Nadine Loubet, conocida como hermana Odile. Llegada a Chile en 1965, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet se convirtió en una figura clave de la resistencia cristiana contra la dictadura. El documental se apoya en un hallazgo excepcional: los diarios íntimos que la religiosa escribió durante aquellos años y que reaparecieron en Santiago de Chile en 2018. Allí Odile dejó testimonio del horror cotidiano en el país. La película fue premiada en el Festival Internacional Atlantidoc, de Montevideo.
“Yvonne”
La segunda jornada estará dedicada a “Yvonne”, film que traza un retrato íntimo y político de Yvonne Pierron, monja francesa que compartió misión con Alice Domon y Léonie Duquet, las dos religiosas secuestradas y desaparecidas por la dictadura argentina. Pierron logró sobrevivir porque fue expulsada y debió exiliarse en Francia, aunque años más tarde regresó a la Argentina para continuar su trabajo social y educativo.
Además de presentar su documental, Xu conversará con el público. El investigador francés es doctorando en la Université Paris-Saclay y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su presencia en Tucumán ofrece una oportunidad singular para dialogar sobre un aspecto de la historia reciente que suele quedar en segundo plano frente a los grandes relatos políticos y militares, como es el papel de las comunidades religiosas y de las mujeres consagradas en la protección de perseguidos, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la construcción de redes de solidaridad.