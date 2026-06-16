Las religiosas francesas y su compromiso con los derechos humanos en Argentina y en Chile

El Espacio Incaa (Sala Hynes O’Connor, San Martín 251) albergará entre hoy y mañana un ciclo de cine y conversatorio que propone revisar un capítulo poco explorado de la historia reciente. Se trata del compromiso de las religiosas católicas con la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras de Chile y Argentina entre 1973 y 1990. La actividad, impulsada por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), el Conicet, la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad (Redhisel), la Red Religio y el Ente Cultural de Tucumán, se desarrollará en ambas jornadas desde las 17, con entrada libre y gratuita.