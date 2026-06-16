Política

UNT: comenzó el paro docente tras el rechazo al acuerdo salarial con el Gobierno nacional

La medida de fuerza se extenderá hasta el viernes.

PLAZO. El paro universitario se extenderá hasta el jueves.
PLAZO. El paro universitario se extenderá hasta el jueves.
Hace 5 Hs

Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) iniciaron hoy una semana de paro convocada por la Conadu Histórica y respaldada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), en rechazo al acuerdo salarial y presupuestario alcanzado días atrás entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La medida de fuerza se extenderá hasta el viernes 19 de junio y se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo. Sin embargo, desde el gremio adelantaron que durante la semana se llevarán adelante clases públicas, charlas abiertas y distintas actividades de visibilización en espacios públicos de Tucumán.

El acuerdo impulsado por el Gobierno contempla una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos tramos: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. También incluye un aumento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios y el compromiso de convocar nuevas instancias de negociación salarial.

Sin embargo, desde Adiunt consideran que la propuesta no resuelve el deterioro acumulado de los ingresos universitarios durante los últimos años y que, además, pone en riesgo la continuidad del reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Este supuesto acuerdo es una suerte de operación política que busca tirar abajo la ley de financiamiento universitario. Con la firma de todas las partes, el Gobierno ahora irá a la Justicia y va a pedir la nulidad de la causa. Ese es su objetivo”, sostuvo Anahí Rodríguez, secretaria general del gremio.

Diferencia

La dirigente explicó que una de las principales diferencias entre el acuerdo y la ley impulsada por las universidades radica en el nivel de recuperación salarial previsto. Según indicó, mientras la propuesta oficial contempla una recomposición del 24,33%, la Ley de Financiamiento Universitario establece una recuperación cercana al 55% para compensar la pérdida sufrida desde diciembre de 2023 y prevé la realización de paritarias trimestrales.

UNT: Adiunt rechazó el acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro

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Rodríguez también criticó el incremento anunciado para las Becas Manuel Belgrano. Según señaló, la medida alcanza únicamente a estudiantes de carreras estratégicas, mientras que otros programas de ayuda estudiantil permanecen sin actualizaciones. “Las becas Manuel Belgrano son únicamente para carreras estratégicas, es decir, cobran solo un grupo de estudiantes. Por el contrario, las becas Progresar son para todos y siguen congeladas en $35.000”, afirmó.

Desde el gremio docente sostienen además que el conflicto dista de estar resuelto y anticipan que podría profundizarse. Mientras tanto, el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario continúa abierto en la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre una causa considerada clave para el futuro presupuestario del sistema universitario nacional.

Temas Universidad Nacional de TucumánAsociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán
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