UNT: comenzó el paro docente tras el rechazo al acuerdo salarial con el Gobierno nacional

Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) iniciaron hoy una semana de paro convocada por la Conadu Histórica y respaldada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), en rechazo al acuerdo salarial y presupuestario alcanzado días atrás entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La medida de fuerza se extenderá hasta el viernes 19 de junio y se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo. Sin embargo, desde el gremio adelantaron que durante la semana se llevarán adelante clases públicas, charlas abiertas y distintas actividades de visibilización en espacios públicos de Tucumán.