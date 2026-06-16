Caso Loan: la insólita excusa que dio el psicólogo tucumano imputado para no asistir a la primera audiencia

Resumen para apurados
- El Tribunal de Corrientes declaró en rebeldía al imputado Federico Rossi Colombo tras faltar este martes al inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.
- Rossi Colombo, acusado de entorpecer la causa, se conectó tarde por Zoom alegando falta de recursos para viajar y costear un abogado, excusa que fue rechazada por los jueces.
- El debate oral continuará con las indagatorias y declaraciones de 186 testigos, clave para esclarecer el rol de los 17 acusados en la sustracción y encubrimiento del menor.
Con 17 imputados en el banquillo y 186 testigos convocados, comenzó en Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024. La primera audiencia estuvo marcada por un episodio inesperado: uno de los acusados no se presentó al inicio del debate, fue declarado en rebeldía y sobre él pesó una orden de detención, aunque horas después apareció conectado de manera remota.
Se trata de Federico Rossi Colombo, un psicólogo que intervino durante los primeros meses de la investigación y que está acusado de entorpecer el proceso judicial. La fiscalía sospecha que habría influido en las declaraciones de menores durante la instrucción.
La audiencia debía comenzar a las 9, pero se inició una hora más tarde. Ante la ausencia de Rossi Colombo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió declararlo en rebeldía y ordenó su detención.
Sin embargo, la jornada dio un giro cuando el imputado se conectó por Zoom acompañado por un nuevo abogado defensor. Los jueces le consultaron si aceptaba la representación del letrado, identificado como Delgado, quien asumió su defensa durante la misma mañana.
Acto seguido, el tribunal le pidió explicaciones por no haber asistido a la apertura del juicio. Rossi Colombo argumentó que no contaba con recursos económicos para viajar ni para contratar un abogado.
"No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía, hasta que hablé con Delgado y accedió a defenderme", sostuvo ante los magistrados. Por su parte, el defensor explicó que había tomado el caso apenas unas horas antes del inicio de la audiencia y solicitó un plazo de 72 horas para estudiar el expediente.
El pedido fue rechazado. El tribunal consideró que el imputado había sido debidamente notificado y que debía haber organizado su defensa con anterioridad.
Ahora, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco deberán resolver la situación de Rossi Colombo.
En relación con su anterior abogado, Patricio Damián Char, el tribunal ordenó que abandone la defensa y dispuso notificarlo formalmente.
Los magistrados también rechazaron un pedido de detención contra el resto de los imputados, quienes enfrentan cargos por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos.
Cómo sigue el juicio
La audiencia de este martes estuvo destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, a la exposición formal de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal y por la querella.
El miércoles será el turno de las indagatorias. Los acusados podrán declarar ante el tribunal y ofrecer su versión de los hechos, aunque también tienen derecho a guardar silencio.
A partir del jueves comenzará la etapa testimonial, con las primeras declaraciones de testigos.
Los padres de Loan fueron convocados para prestar declaración y, hasta que eso ocurra, no podrán presenciar las audiencias.
Según el cronograma previsto, las tres primeras jornadas del juicio se desarrollarán en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional.
Está previsto que los primeros en declarar sean los padres del niño, María Noguera y José Peña, además de otros familiares directos.
Además de los 186 testigos ofrecidos por las partes, el expediente contiene una extensa cantidad de peritajes y evidencias destinadas a reconstruir lo ocurrido el día de la desaparición.
Los acusados que serán juzgados
En el principal tramo del juicio están imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan:
María Victoria Caillava.
Carlos Pérez.
Laudelina Peña.
Antonio Bernardino Benítez.
Mónica del Carmen Millapi.
Daniel Ramírez.
Walter Maciel.
En un segundo grupo aparecen los acusados por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos:
Federico Rossi Colombo.
Nicolás Soria.
Elizabeth Cutaia.
Alan Cañete.
Delfina Taborda.
Pablo Noguera.
Pablo Núñez.
Valeria López.
Verónica Machuca Yuni.
Leonardo Rubio.
Según la acusación, este grupo habría simulado pertenecer a la Fundación Dupuy con el objetivo de interferir en la investigación.
La desaparición que conmocionó al país
De acuerdo con la reconstrucción judicial, Loan llegó el 13 de junio de 2024 a la casa de su abuela Catalina junto a su padre para participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.
La última vez que fue visto fue a las 13.52, cuando se dirigía hacia un naranjal acompañado por adultos y otros menores. A las 15.26 ya se había advertido su desaparición, que inicialmente fue interpretada como una posible pérdida en la zona.
La hipótesis de los investigadores sostiene que Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña habrían tenido un papel central en los hechos. Según esa reconstrucción, habrían apartado al niño con la excusa de ir a buscar naranjas mientras otros adultos permanecían en la sobremesa.
Siempre según la acusación, durante el recorrido Laudelina Peña convenció a una de las menores para regresar, por lo que Loan habría continuado únicamente con los adultos mencionados.
La investigación sostiene que en el naranjal ocurrió un episodio que derivó en la sustracción del menor. Aunque no se pudo determinar con exactitud qué sucedió, la principal hipótesis indica que el niño fue retirado del lugar y ocultado, presuntamente utilizando la camioneta Ford Ranger perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, donde perros rastreadores detectaron su olor.
Los investigadores también atribuyen a Walter Maciel, entonces comisario de la zona, una participación clave en el presunto encubrimiento. Según la acusación, habría montado un falso escenario de búsqueda y realizado maniobras destinadas a desviar la investigación.
Incluso, el hallazgo de uno de los botines de Loan en un campo cercano fue posteriormente atribuido por la pesquisa a una supuesta maniobra destinada a plantar evidencia.