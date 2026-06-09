El estremecedor sueño que tuvo la mamá de Loan antes del juicio: "Me lo traen"

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y a la espera del inicio del juicio oral, María Noguera, madre del niño, volvió a expresar el dolor que atraviesa la familia y la esperanza que todavía conserva desde el primer día.
“Mi corazón me dice que está vivo. Sigo soñando que me lo traen”, afirmó en declaraciones a medios locales.
Según contó, en los últimos días tuvo el mismo sueño en dos oportunidades: Loan regresaba a su casa a bordo de un auto blanco.
Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina.
Desde entonces, la vida de la familia Peña cambió por completo. “Es muy difícil vivir todos los días porque sabemos que él no está”, reconoció María.
Con el juicio oral cada vez más cerca, la familia se prepara para afrontar una etapa clave de la causa. La madre del niño adelantó que viajará a la ciudad de Corrientes junto a su esposo y dos de sus hijos para seguir de cerca cada una de las audiencias.
Las expectativas están centradas en los siete detenidos iniciales, entre los que hay familiares directos del chico desaparecido.
Para María Noguera, alguno de los acusados conoce lo que ocurrió y podría romper el silencio durante el proceso judicial. “Esperamos que alguien se quiebre y diga dónde está Loan. Ellos saben que sus hijos y nietos están bien, comiendo; yo no sé nada del mío”, expresó con dolor.
También se refirió al momento en que deba enfrentar cara a cara a los imputados en la sala de audiencias. “No voy a bajar la mirada, ellos tienen que sentir vergüenza. Quiero mirarlos de frente para que hablen”, sostuvo.
Además, volvió a cuestionar el desarrollo de la investigación y afirmó: “Se hizo todo mal desde el principio”.
A pocos días de una instancia decisiva para la causa, la madre de Loan mantiene intacto el pedido que repite desde la desaparición de su hijo. “Si alguien lo tiene, que lo larguen. Hace dos años lo estamos esperando”, reclamó.