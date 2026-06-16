Caso Loan: el juicio arranca en Corrientes bajo la sombra de las nulidades y un "pacto de silencio" por romper

Resumen para apurados
- El Tribunal Oral Federal de Corrientes inicia hoy el juicio a 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña para esclarecer el hecho y romper el pacto de silencio.
- Tras dos años del hecho, el debate unifica las causas de sustracción y encubrimiento. Las defensas prevén impugnar el juicio mediante planteos de nulidad en las primeras horas.
- El debate durará de cuatro a seis meses. Su resolución es clave para hallar el paradero del menor y marcará un hito judicial en la lucha contra la impunidad y el encubrimiento.
A dos años de que el nombre de Loan Danilo Peña se convirtiera en una herida abierta para el país, la justicia federal de Corrientes inicia hoy el debate oral por su desaparición. El proceso, que tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, comienza marcado por la estrategia de las defensas, que buscarán impugnar el juicio mediante diversos planteos de nulidad antes de que declaren los primeros testigos.
Un despliegue de seguridad y justicia
Bajo un estricto operativo en la capital correntina, el Tribunal Oral Federal -integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco- enfrentará un expediente monumental de más de 90 cuerpos y 900 fojas de prueba.
El objetivo primordial, en palabras del fiscal Carlos Schaeffer, es "romper el cruel pacto de silencio" que ha mantenido oculto el paradero del niño de 5 años.
El banquillo de los acusados
El juicio unifica dos causas. En la principal, siete imputados responden por la sustracción y ocultamiento de Loan: desde su tía, Laudelina Peña, y su esposo Antonio Benítez, hasta figuras de autoridad como el excomisario Walter Maciel y el capitán de la Armada Carlos Pérez. En paralelo, otros 10 acusados serán juzgados por maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación inicial.
Con una duración estimada de entre cuatro y seis meses, el proceso intentará arrojar luz sobre un misterio que, hasta hoy, no tiene respuestas.