Seguridad

Caso Loan: el juicio arranca en Corrientes bajo la sombra de las nulidades y un "pacto de silencio" por romper

Las defensas técnicas de los 17 imputados planean utilizar las primeras horas del debate en el Escuadrón 48 de Gendarmería.

Loan Peña
Loan Peña
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal Oral Federal de Corrientes inicia hoy el juicio a 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña para esclarecer el hecho y romper el pacto de silencio.
  • Tras dos años del hecho, el debate unifica las causas de sustracción y encubrimiento. Las defensas prevén impugnar el juicio mediante planteos de nulidad en las primeras horas.
  • El debate durará de cuatro a seis meses. Su resolución es clave para hallar el paradero del menor y marcará un hito judicial en la lucha contra la impunidad y el encubrimiento.
Resumen generado con IA

A dos años de que el nombre de Loan Danilo Peña se convirtiera en una herida abierta para el país, la justicia federal de Corrientes inicia hoy el debate oral por su desaparición. El proceso, que tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, comienza marcado por la estrategia de las defensas, que buscarán impugnar el juicio mediante diversos planteos de nulidad antes de que declaren los primeros testigos.

Un despliegue de seguridad y justicia

Bajo un estricto operativo en la capital correntina, el Tribunal Oral Federal -integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco- enfrentará un expediente monumental de más de 90 cuerpos y 900 fojas de prueba. 

El objetivo primordial, en palabras del fiscal Carlos Schaeffer, es "romper el cruel pacto de silencio" que ha mantenido oculto el paradero del niño de 5 años.

El banquillo de los acusados

El juicio unifica dos causas. En la principal, siete imputados responden por la sustracción y ocultamiento de Loan: desde su tía, Laudelina Peña, y su esposo Antonio Benítez, hasta figuras de autoridad como el excomisario Walter Maciel y el capitán de la Armada Carlos Pérez. En paralelo, otros 10 acusados serán juzgados por maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación inicial.

Con una duración estimada de entre cuatro y seis meses, el proceso intentará arrojar luz sobre un misterio que, hasta hoy, no tiene respuestas.

Temas CorrientesLoan Danilo Peña
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El estremecedor sueño que tuvo la mamá de Loan antes del juicio: Me lo traen

El estremecedor sueño que tuvo la mamá de Loan antes del juicio: "Me lo traen"

Así podría verse Loan hoy: la Policía Federal difundió una imagen actualizada del niño desaparecido

Así podría verse Loan hoy: la Policía Federal difundió una imagen actualizada del niño desaparecido

Lo más popular
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
1

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán
2

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
3

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte
4

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete
5

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Ranking notas premium
La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
1

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
2

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
3

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
4

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
5

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

Más Noticias
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

Comentarios