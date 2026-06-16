Caso Loan: el juicio arranca en Corrientes bajo la sombra de las nulidades y un "pacto de silencio" por romper

A dos años de que el nombre de Loan Danilo Peña se convirtiera en una herida abierta para el país, la justicia federal de Corrientes inicia hoy el debate oral por su desaparición. El proceso, que tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, comienza marcado por la estrategia de las defensas, que buscarán impugnar el juicio mediante diversos planteos de nulidad antes de que declaren los primeros testigos.