Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La selección argentina y Argelia se enfrentarán este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni pondrá en marcha su camino hacia el bicampeonato consecutivo con Lionel Messi como estandarte, mientras que el elenco africano intentará sorprender en su regreso a la máxima cita del fútbol.