Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La selección argentina y Argelia se enfrentarán este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni pondrá en marcha su camino hacia el bicampeonato consecutivo con Lionel Messi como estandarte, mientras que el elenco africano intentará sorprender en su regreso a la máxima cita del fútbol.
La Albiceleste llega al estreno tras una preparación marcada por algunas complicaciones físicas, aunque el cuerpo técnico recuperó a la mayoría de los jugadores y solo Nicolás Tagliafico quedó descartado por lesión. En los amistosos previos, Argentina venció 2-0 a Honduras y goleó 3-0 a Islandia, dejando buenas sensaciones de cara al debut.
Argelia, por su parte, disputará su sexta Copa del Mundo después de ausentarse en las ediciones de 2018 y 2022. Con Riyad Mahrez como principal figura ofensiva, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic viene de derrotar a Países Bajos y Bolivia en sus encuentros preparatorios, aunque sufrirá la baja del defensor Ramy Bensebaini por lesión.
Posibles formaciones de Argentina y Argelia, por el Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 22.00
TV: TyC Sports, Telefe, TV Pública, DGO y Disney+ Premium
Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
Estadio: Kansas City Stadium