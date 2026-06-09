Crisis en la industria del neumático: trabajadores toman una planta en Córdoba por salarios impagos

Resumen para apurados
- Trabajadores de Neumáticos Ruiz iniciaron una protesta pacífica en su planta de Córdoba ante salarios impagos y el incumplimiento de retomar las actividades productivas.
- El sindicato SUTNA reclama haberes adeudados desde 2025 y un concurso de acreedores. Para resolver el conflicto, se convocaron audiencias judiciales y en el Ministerio de Trabajo.
- El caso expone la crisis general de la industria del neumático en Argentina, que genera alerta por despidos y cierres de fábricas, motivando movilizaciones nacionales de protesta.
La crisis que afecta a la industria del neumático sumó un nuevo capítulo en Córdoba. Trabajadores de la recapadora Neumáticos Ruiz mantienen una permanencia pacífica dentro de la planta para exigir el pago de salarios adeudados, reclamar la reactivación de la actividad productiva y denunciar un presunto proceso de vaciamiento empresarial.
La medida fue adoptada luego de que la empresa incumpliera el compromiso de retomar las tareas a partir del lunes 8 de junio. Según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), tampoco se avanzó con el pago de haberes pendientes ni con adicionales adeudados desde diciembre de 2025.
Reclamo por salarios impagos y continuidad laboral
Los trabajadores permanecen en el establecimiento junto a delegados de la seccional Córdoba y dirigentes de la conducción nacional del gremio, encabezada por Alejandro Crespo. El objetivo, señalaron, es resguardar los puestos de trabajo, proteger los créditos laborales y evitar el deterioro de la planta.
Desde el sindicato sostienen que la empresa inició un concurso de acreedores mientras mantiene paralizada la producción y sin resolver las obligaciones salariales acumuladas con el personal.
"La patronal incumplió su compromiso de reiniciar las actividades y pagar los haberes adeudados. Los trabajadores están ejerciendo su legítimo derecho a huelga y resguardando sus fuentes laborales", expresaron desde la organización gremial.
Denuncian presencia policial en la planta
En medio de la protesta, el SUTNA denunció el ingreso de efectivos policiales armados al predio donde se desarrolla la permanencia pacífica y cuestionó el operativo desplegado.
El gremio reclamó el retiro de la fuerza de seguridad y consideró que la presencia policial resulta "amenazante y desproporcionada" frente a una medida sindical que califican como legítima.
La situación generó preocupación entre los trabajadores, que buscan evitar cualquier escalada del conflicto mientras continúan las negociaciones para encontrar una solución.
Audiencias clave para destrabar el conflicto
El conflicto ingresó ahora en una instancia judicial y administrativa. Para este martes fueron convocadas dos audiencias que podrían resultar determinantes para el futuro de la empresa y de los trabajadores afectados.
La primera se desarrollará en el juzgado que interviene en el concurso de acreedores de Neumáticos Ruiz y contará con la participación de representantes de la firma y autoridades nacionales del sindicato.
Posteriormente se realizará una segunda audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, donde se intentará alcanzar acuerdos que permitan destrabar la situación y garantizar la continuidad laboral.
La industria del neumático atraviesa un momento crítico
El caso de Neumáticos Ruiz se produce en un contexto especialmente complejo para la actividad. Durante los últimos meses, la industria del neumático registró conflictos laborales, caída de la producción y creciente incertidumbre sobre la continuidad de distintas fuentes de empleo.
La situación más visible es la que atraviesa Fate, donde el SUTNA viene alertando sobre riesgos para la producción y la preservación de puestos de trabajo. También se registraron reclamos y tensiones en otras compañías del sector, como Pirelli.
Frente a este escenario, el sindicato lanzó una campaña nacional contra los cierres de fábricas y los despidos, y convocó para el 10 de junio a una movilización hacia Plaza de Mayo bajo la consigna: "Abajo los cierres de fábrica y los despidos. Fate no se cierra".
Crece la preocupación por el empleo industrial
Para el SUTNA, lo que ocurre en Córdoba no es un hecho aislado sino una muestra de las dificultades que enfrenta la industria del neumático en distintos puntos del país.
La paralización de actividades, los conflictos salariales y las incertidumbres empresariales mantienen en alerta a cientos de trabajadores, mientras el sector espera definiciones que permitan recuperar la producción y preservar el empleo en una de las ramas industriales más sensibles de la economía argentina.