Aseguran que la joven lanzada desde un puente en Brasil estaba viva pese a la caída

Resumen para apurados
- Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció en Limeira, Brasil, tras ser lanzada al vacío sin la soga de seguridad por tres instructores de bungee jumping que fueron detenidos.
- Una enfermera que presenció el hecho auxilió a la víctima y constató que tenía signos vitales. Los tres instructores imputados dieron coartadas dudosas e intentaron escapar.
- Los imputados enfrentan cargos por homicidio doloso mientras la policía investiga la desaparición de la cámara de la víctima, presuntamente sustraída para ocultar pruebas.
La muerte de una joven de 21 años en Limeira, San Pablo, sumó más detalles que estremecen a todo Brasil. A tres días del trágico episodio, el testimonio de una enfermera que presenció el hecho sostiene que la víctima, Rodrigues de Freitas, no falleció de forma instantánea, sino que permaneció con signos vitales durante varios minutos luego de ser arrojada al vacío sin la soga de seguridad en una actividad de bungee jumping.
La Policía Civil brasileña incorporó a la causa la declaración de Rayza Gabrieli Dias Delfino, de 26 años, que se encontraba en la fila para realizar el salto extremo. La mujer, quien casualmente registró en video el momento exacto de la caída al encontrarse en la posición número 42 de la espera, fue la primera persona en descender del puente para brindar primeros auxilios.
La formación médica de la testigo resultó crucial para determinar el estado de la víctima inmediatamente después de la colisión. En una entrevista con el medio local Record, que reprodujo Lanacion.com, la enfermera detalló: “Vi que respiraba con dificultad y le miré las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas y vi un pulso. Era muy débil, pero aún tenía”. Ante este escenario, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarla mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.
Las causas de la caída ponen énfasis en la negligencia de los instructores
El análisis de las imágenes expone una cadena de errores fatales por parte de los encargados de la atracción. En el material audiovisual se observa cómo tres operarios cargan a la mujer y la impulsan hacia el precipicio. Sin embargo, aunque la joven llevaba colocado el arnés de sujeción en el abdomen, los empleados omitieron amarrar la soga elástica principal que debía sostenerla.
La testigo presencial describió el desconcierto y el horror que se apoderaron del lugar de manera inmediata. “No podía oír lo que le decían porque estaba a punto de saltar... Solo la estaba mirando, ni siquiera vi cómo ponían las cosas. Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘La cuerda, la cuerda’”, relató. Al arribar la ambulancia, el cuerpo médico debió cortar de urgencia el equipamiento remanente para aplicar un desfibrilador, pero la muerte de la joven se constató allí minutos después.
TRAGEDIA EN BRASIL | Joven de 21 aÃ±os muriÃ³ intentando hacer 'bungee jump', los trabajadores no le colocaron la cuerda de apoyo y la lanzaron desde 40 metros de altura.— VENEZUELA INFORMA HOY (@VENEINFORMAHOY) June 13, 2026
Usuarios de redes sociales exigen justicia inmediata. #13JUN pic.twitter.com/WglhN3XlxX
Tres detenidos y sus insólitas justificaciones
Las autoridades detuvieron a tres empleados de la empresa organizadora. Dos de ellos intentaron eludir la justicia fugándose por una zona boscosa, pero fueron localizados mediante un helicóptero. Los imputados, Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, enfrentan cargos por homicidio doloso.
En los interrogatorios, los sospechosos presentaron coartadas inverosímiles. Dos aseguraron haber sufrido un desmayo repentino durante el procedimiento, lo que les impediría recordar el motivo de la letal falla. Por su parte, el tercero, encargado de sostener las piernas, argumentó que solo acudió a la plataforma tras el llamado de sus compañeros para cooperar en el lanzamiento físico.
La complejidad del caso se incrementó por la investigación enfocada en la presunta destrucción de material probatorio. La víctima llevaba una cámara de video sujeta al pecho para registrar la experiencia, pero el dispositivo desapareció antes de la llegada de los peritos.
La sospecha apunta a los trabajadores, quienes habrían retirado el aparato del cuerpo de la joven. Esta hipótesis fue ratificada por Rafael Goulart, otro asistente, quien declaró ante TV Globo: “Cuando vi a la chica en el suelo uno de los empleados le quitó la cámara GoPro de la correa del cuello al cuerpo que ya estaba en el suelo”.
La sustracción de este elemento representa un severo obstáculo. Al respecto, la investigadora principal del caso, Andrea Danta Levy, admitió la frustración de las fuerzas de seguridad ante la ausencia de este elemento: “No se localizó el equipo. Durante los interrogatorios, nadie pudo decir dónde estaba. Sinceramente, creo que ya no está allí, considerando la cantidad de personas que luego acudieron al puente buscándola. Creo que, lamentablemente, alguien pudo haberla retirado”.