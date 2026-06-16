Aseguran que la joven lanzada desde un puente en Brasil estaba viva pese a la caída

La formación médica de la testigo resultó crucial para determinar el estado de la víctima inmediatamente después de la colisión. En una entrevista con el medio local Record, que reprodujo Lanacion.com, la enfermera detalló: “Vi que respiraba con dificultad y le miré las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas y vi un pulso. Era muy débil, pero aún tenía”. Ante este escenario, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarla mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.