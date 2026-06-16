Prisión para los responsables del salto mortal desde un puente en Brasil

La decisión fue adoptada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal contra quienes habían sido detenidos el sábado por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien fue arrojada a un precipicio de 40 metros. La joven murió al caer desde una altura aproximada de 40 metros durante un salto en la modalidad conocida como “avioncito”, al ser lanzada al vacío sin estar conectada al sistema de cuerdas de seguridad, lo que fue filmado por testigos.