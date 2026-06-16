Prisión para los responsables del salto mortal desde un puente en Brasil

SAN PABLO, Brasil.- Un juez brasileño decretó la prisión preventiva para tres instructores, por la muerte de una joven de 21 años durante un salto realizado sin cuerdas de seguridad en un puente de la ciudad de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, sureste de Brasil. Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra están acusados de homicidio con dolo eventual, es decir, por posible falta consciente.
La decisión fue adoptada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal contra quienes habían sido detenidos el sábado por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien fue arrojada a un precipicio de 40 metros. La joven murió al caer desde una altura aproximada de 40 metros durante un salto en la modalidad conocida como “avioncito”, al ser lanzada al vacío sin estar conectada al sistema de cuerdas de seguridad, lo que fue filmado por testigos.
Según la resolución judicial, la prisión preventiva fue decretada ante indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar del accidente y podrían interferir en las investigaciones. Testigos añadieron que, tras el hecho, los instructores se cambiaron de ropa y se dirigieron hacia una zona de vegetación.
En su decisión, el juez sostuvo que la muerte ocurrió en circunstancias evitables y atribuyó el hecho a una “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo por la omisión de un equipo de seguridad indispensable. También demostró que existe riesgo de reiteración de conductas peligrosas debido a que los imputados realizaban este tipo de actividades de manera habitual, aunque sin ningún tipo de autorización ante las autoridades municipales.
Advertencia
En videos difundidos en redes sociales, se ve a dos hombres que sostienen a la joven por encima de sus cabezas antes de arrojarla desde el puente Squelette. Varios testigos gritan: “¡Chicos, la cuerda!”. “El equipo de seguridad no estaba bien sujeto en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída”, explicó la policía.
Según medios locales, la víctima, poco antes de su muerte, publicó en Instagram una imagen con la leyenda: “Quién es el loco que me dejó venir a saltar de un puente???”. Videos más antiguos de saltos desde ese mismo puente, organizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes asegurados con una cuerda gruesa alrededor de la cintura, antes de ser lanzados al vacío.
No se trata de la modalidad de puenting clásico, sino de “rope jumping”, una variante que utiliza una cuerda más rígida. Los saltadores no rebotan después de alcanzar su punto más bajo, sino que se balancean de adelante hacia atrás como un metrónomo.