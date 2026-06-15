La lanzaron al vacío sin asegurar el arnés y murió: todos los detalles del accidente que conmociona a Brasil
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven profesora de Educación Física de 21 años, murió durante una actividad de puenting en Brasil tras ser lanzada desde un puente sin la cuerda de seguridad. El accidente quedó registrado en video.
Resumen para apurados
- La profesora Maria de Freitas (21) murió el sábado en São Paulo, Brasil, al ser lanzada sin cuerda de seguridad en un salto de bungee debido a un error de la organización.
- El accidente ocurrió en el Ponte do Esqueleto cuando ordenaron el salto sin asegurar el arnés. La policía detuvo a seis organizadores tras viralizarse el video del impacto.
- La tragedia reabrió el debate sobre regular deportes extremos. El municipio denunciará al gobierno por falta de control y se evalúan cargos de homicidio con dolo eventual.
Una impactante tragedia sacudió a Brasil y generó conmoción en las redes sociales. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una profesora de Educación Física de 21 años, murió luego de ser arrojada accidentalmente sin la cuerda de seguridad durante una actividad de puenting en el estado de São Paulo.
El dramático episodio ocurrió el sábado por la mañana en la conocida Ponte do Esqueleto, ubicada en la ciudad de Limeira, un lugar frecuentado por aficionados a los deportes extremos y actividades de aventura.
Según las primeras investigaciones, los organizadores dieron la orden de salto sin verificar que el principal sistema de seguridad estuviera correctamente conectado al arnés de la participante.
El momento del accidente quedó grabado
El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana durante una jornada que reunía a decenas de personas interesadas en practicar puenting y senderismo.
De acuerdo con testigos y registros audiovisuales que comenzaron a circular en redes sociales, Maria Eduarda fue impulsada desde la plataforma mientras todos creían que el procedimiento se desarrollaba con normalidad.
Sin embargo, apenas la joven inició la caída, los presentes advirtieron que no llevaba conectada la cuerda de seguridad.
Los gritos de desesperación quedaron registrados en el video, que rápidamente se viralizó y provocó una fuerte repercusión en Brasil.
La caída se produjo desde una altura estimada entre 30 y 35 metros.
Intentaron reanimarla, pero no sobrevivió
Tras el accidente, integrantes de la organización y otras personas que se encontraban en el lugar descendieron rápidamente para intentar auxiliarla.
Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y efectivos de emergencias acudieron al lugar pocos minutos después.
A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar, los médicos confirmaron el fallecimiento de la joven debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para realizar las pericias correspondientes.
Investigan a los responsables del evento
La Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas con la organización de la actividad mientras avanza la investigación judicial.
Las autoridades brasileñas analizan posibles responsabilidades penales y no descartan imputaciones por homicidio con dolo eventual, una figura contemplada cuando alguien asume conscientemente el riesgo de provocar una muerte.
Según trascendió, la empresa organizadora reconoció que la cuerda principal no se encontraba asegurada al momento del salto.
El caso también puso bajo la lupa los controles de seguridad aplicados en este tipo de eventos recreativos.
El polémico antecedente del puente
Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por presuntas fallas en la fiscalización y el mantenimiento del puente.
Las autoridades municipales sostienen que desde comienzos de 2025 habían solicitado mayores controles sobre las actividades desarrolladas en la zona debido al creciente flujo de turistas y deportistas extremos.
El alcalde Murilo Félix afirmó que la supervisión del viaducto corresponde exclusivamente a organismos federales y pidió que se determinen todas las responsabilidades.
La publicación que hoy conmueve a Brasil
Horas antes del accidente, Maria Eduarda había compartido una fotografía del puente en sus redes sociales.
Junto a la imagen escribió una frase que, tras conocerse la tragedia, adquirió un significado estremecedor:
"¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?"
La publicación se viralizó rápidamente y fue compartida por miles de usuarios que expresaron su dolor por lo ocurrido.
Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas
La joven vivía en Jandira, en el área metropolitana de São Paulo, y trabajaba como profesora de Educación Física en un gimnasio local.
Además, contaba con formación en Gestión Deportiva y era una apasionada de las actividades al aire libre, el entrenamiento y los desafíos físicos.
En sus redes sociales compartía frecuentemente imágenes relacionadas con el deporte, la naturaleza y los viajes.
Familiares, amigos y compañeros de trabajo la despidieron con emotivos mensajes, mientras la tragedia reabrió el debate sobre la seguridad en los deportes extremos y las responsabilidades de las empresas que organizan este tipo de actividades en Brasil.