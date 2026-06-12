Cómo saber si tenés el historial crediticio afectado por deudas con tarjeta de crédito

Resumen para apurados
- En Argentina, los usuarios con deudas de tarjetas pueden consultar gratis su historial en Veraz cada seis meses telefónicamente, según el derecho otorgado por la Ley 25.236.
- Las deudas causan la inhabilitación del plástico e intereses. Para medir el riesgo, burós como Veraz usan un 'scoring' de 1 a 999 puntos según la capacidad de pago del cliente.
- Un buen historial financiero abre mejores oportunidades crediticias. Evitar el riesgo alto previene futuras inhabilitaciones de tarjetas y posibles acciones legales en el país.
Tener una deuda con tarjetas de crédito puede tener una serie de consecuencias escalonadas. En primer lugar, puede producir la inhabilitación inmediata de tus tarjetas. En segundo lugar, las entidades financieras empiezan a aplicar intereses, haciendo que la deuda crezca. Por último, si la situación se mantiene, puede quedar afectado el historial crediticio o derivar en acciones legales.
Según BBVA, el historial crediticio es un registro detallado del cumplimiento de tus obligaciones con tarjetas y préstamos. Sirve como referencia para que las entidades financieras conozcan tu perfil crediticio antes de darte un producto. Es una especie de carta de presentación en el mundo financiero y tener un buen historial crediticio te brinda mejores oportunidades.
Medición del historial crediticio en Veraz
Existen burós de crédito en Argentina, encargados de analizar y predecir tu capacidad de pago. Las entidades bancarias utilizan el scoring crediticio que resumen en un puntaje tu historial. Los burós –como Equifax Veraz o Nosis– tienen diferentes criterios para analizarlo, por lo que el puntaje puede variar ligeramente entre uno y otro.
En Argentina, el score más conocido es el del Reporte Veraz que otorga puntajes del 1 al 999. Aunque los rangos no son una regla fija, según el nivel que tenga un usuario se puede identificar su riesgo crediticio. Si logra un puntaje excelente –850 a 999–, tiene bajo riesgo; un puntaje bueno –700 a 849–, habla de un riesgo medio-bajo; un puntaje regular –500 a 699–, de un riesgo medio; y, un puntaje inferior a 499, habla de un riesgo alto.
Consulta gratuita de historial crediticio en Veraz
La Ley 25.236 otorga el derecho a las personas a obtener la información de su deuda a saldar. Gracias a esta ley, tenemos acceso a nuestra información personal de forma totalmente gratuita. Se puede hacer una consulta en Veraz sin costo una vez cada seis meses.
Se puede acceder al informe de manera muy sencilla y por teléfono al (011) 5352-4800, llamando de lunes a viernes de 9 a 18. Un contestador automático indicará algunos pasos para continuar con el trámite. Solicitará datos como el DNI y hará tres preguntas aparte para validar la identidad del consultante. Una vez que esté todo confirmado nos dará un código o derecho de acceso para ingresar a la página de Veraz y obtener de manera gratuita el informe.