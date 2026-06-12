Cómo saber si tenés el historial crediticio afectado por deudas con tarjeta de crédito

Se puede acceder al informe de manera muy sencilla y por teléfono al (011) 5352-4800, llamando de lunes a viernes de 9 a 18. Un contestador automático indicará algunos pasos para continuar con el trámite. Solicitará datos como el DNI y hará tres preguntas aparte para validar la identidad del consultante. Una vez que esté todo confirmado nos dará un código o derecho de acceso para ingresar a la página de Veraz y obtener de manera gratuita el informe.