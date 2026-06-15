Cuándo no es una buena idea refinanciar la deuda con tarjeta de crédito

Otra situación en la que la refinanciación no es una buena opción es cuando no hay interés en hacer un cambio de hábitos Continuar usando la tarjeta de crédito cuando hay deudas suele generar un efecto bola de nieve porque la deuda no hace más que crecer a medida que avanza. Si no planetas dejar de utilizar la tarjeta, entonces la refinanciación no ayudará a desendeudar.