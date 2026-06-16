Luto en 25 de Mayo y Chile: falleció José Félix "Percha" Bulacio, una leyenda de Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- El histórico defensor de Atlético Tucumán, José Félix Bulacio, falleció hoy en Tucumán, generando un profundo dolor en la comunidad por su rol como leyenda del club.
- Como lateral izquierdo entre 1972 y 1981, disputó 311 partidos en la época dorada de los Nacionales, convirtiéndose en el cuarto jugador con más presencias en el club.
- La institución anticipó que el nombre de Bulacio quedará grabado entre los grandes de su historia, consolidando un legado de pertenencia para las futuras generaciones.
El pueblo decano amaneció con una noticia que toca las fibras más íntimas de su historia. José Félix "Percha" Bulacio, uno de los defensores más emblemáticos que vistieron la camiseta de Atlético Tucumán, falleció y dejó un legado de entrega y sentido de pertenencia que será difícil de igualar.
Bulacio no fue un jugador más. Durante 10 temporadas consecutivas, entre 1972 y 1981, fue el dueño absoluto del lateral izquierdo. Su figura evoca las épocas doradas de los antiguos Nacionales, donde el "Decano" se tuteaba con los grandes del fútbol argentino.
Con 311 partidos disputados, "Percha" se inscribió para siempre en los libros de récords de la institución, al ocupar el cuarto lugar en la lista de futbolistas con más presencias históricas.
Desde el club emitieron un sentido comunicado para despedir a su referente. "Su entrega en cada partido y su compromiso con Atlético lo convirtieron en un ejemplo para generaciones de hinchas", dijeron. La noticia generó una ola de mensajes de condolencias en las redes sociales, donde veteranos socios recordaron su firmeza en la marca y su amor por los colores.
Sus restos serán despedidos por familiares y amigos, mientras que la institución de 25 de Mayo y Chile ya anticipó que su nombre quedará grabado entre los más grandes que pasaron por el Monumental. Hasta siempre, "Percha".