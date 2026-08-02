Viviendas en Bella Vista: la primera etapa contempla la construcción de 104 hogares

“Cada avance en esta obra representa un paso más hacia el sueño de la casa propia para cientos de familias tucumanas. Por decisión del gobernador seguimos impulsando proyectos habitacionales en toda la provincia, con obras que no solo brindan una solución habitacional, sino que también generan desarrollo, empleo y mejor calidad de vida de los vecinos”, destacó Marcelo Nazur, ministro de Obras.