Política

Viviendas en Bella Vista: la primera etapa contempla la construcción de 104 hogares

Según se informó, hay 52 viviendas que ya transitan su fase de terminaciones.

Viviendas en Bella Vista: la primera etapa contempla la construcción de 104 hogares
Hace 1 Hs

El proyecto habitacional de 182 viviendas en Bella Vista ya supera el 35% de ejecución. Las obras impulsadas por el Gobierno de la Provincia se concentran en la primera etapa, que comprende la ejecución de 104 hogares.

Según se informó, hay 52 viviendas que ya transitan su fase de terminaciones. Los trabajos impulsados por el gobernador Osvaldo Jaldo, y ejecutados por el Ministerio de Obras y el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, constan de colocación de cielorrasos, emplacado, enmasillado, pisos y revestimientos cerámicos en cocinas y otros ambientes.

En tanto, en los próximos días se avanzará con la construcción de 50 viviendas más. Se trata de uno de los proyectos de obras en el interior más importantes para el Gobierno de la Provincia. 

“Cada avance en esta obra representa un paso más hacia el sueño de la casa propia para cientos de familias tucumanas. Por decisión del gobernador seguimos impulsando proyectos habitacionales en toda la provincia, con obras que no solo brindan una solución habitacional, sino que también generan desarrollo, empleo y mejor calidad de vida de los vecinos”, destacó Marcelo Nazur, ministro de Obras.

Temas TucumánBella Vista
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital
1

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital

El fenómeno lurking: por qué los usuarios que solo miran redes sin participar son los más inteligentes
2

El fenómeno "lurking": por qué los usuarios que solo miran redes sin participar son los más inteligentes

¿Por qué los fósiles de dinosaurios aparecen en lugares de la Tierra con características similares?
3

¿Por qué los fósiles de dinosaurios aparecen en lugares de la Tierra con características similares?

El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente
4

El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente

El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo
5

El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo

Ranking notas premium
Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
1

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se descubrió que las ex novicias fueron las autoras del homicidio
2

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se descubrió que las ex novicias fueron las autoras del homicidio

Las cinco definiciones clave rumbo a las elecciones de 2027 en Tucumán
3

Las cinco definiciones clave rumbo a las elecciones de 2027 en Tucumán

A 20 años del crimen de “Betty”: el día que las sospechosas dijeron sentirse perseguidas
4

A 20 años del crimen de “Betty”: el día que las sospechosas dijeron sentirse perseguidas

Recuerdos fotográficos: réplicas tucumanas de la vecindad del Chavo
5

Recuerdos fotográficos: réplicas tucumanas de la vecindad del Chavo

Más Noticias
Las posturas modernas que están dañando la columna: cuánto pesa realmente mirar el celular

Las posturas modernas que están dañando la columna: cuánto pesa realmente mirar el celular

El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo

El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo

La estafa del espejo roto: cómo un papel en el parabrisas puede vaciar tu cuenta bancaria

La estafa del espejo roto: cómo un papel en el parabrisas puede vaciar tu cuenta bancaria

El misterio de la Coca-Cola: encontraron en un convento italiano un folleto con una receta casi idéntica

El misterio de la Coca-Cola: encontraron en un convento italiano un folleto con una receta casi idéntica

La ciencia confirma que tener mascotas es una herencia evolutiva y no un invento de la vida moderna

La ciencia confirma que tener mascotas es una herencia evolutiva y no un invento de la vida moderna

PedidosYa vs. Rappi: la diferencia en el valor por pedido y el impacto en los ingresos de los repartidores

PedidosYa vs. Rappi: la diferencia en el valor por pedido y el impacto en los ingresos de los repartidores

El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente

El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital

Comentarios