Viviendas en Bella Vista: la primera etapa contempla la construcción de 104 hogares

El proyecto habitacional de 182 viviendas en Bella Vista ya supera el 35% de ejecución. Las obras impulsadas por el Gobierno de la Provincia se concentran en la primera etapa, que comprende la ejecución de 104 hogares.
Según se informó, hay 52 viviendas que ya transitan su fase de terminaciones. Los trabajos impulsados por el gobernador Osvaldo Jaldo, y ejecutados por el Ministerio de Obras y el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, constan de colocación de cielorrasos, emplacado, enmasillado, pisos y revestimientos cerámicos en cocinas y otros ambientes.
En tanto, en los próximos días se avanzará con la construcción de 50 viviendas más. Se trata de uno de los proyectos de obras en el interior más importantes para el Gobierno de la Provincia.
“Cada avance en esta obra representa un paso más hacia el sueño de la casa propia para cientos de familias tucumanas. Por decisión del gobernador seguimos impulsando proyectos habitacionales en toda la provincia, con obras que no solo brindan una solución habitacional, sino que también generan desarrollo, empleo y mejor calidad de vida de los vecinos”, destacó Marcelo Nazur, ministro de Obras.