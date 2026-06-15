Atlético Tucumán inició la pretemporada con la mirada fija en el Clausura y la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán inició su pretemporada este lunes en el complejo Ojo de Agua bajo el mando de Julio César Falcioni para prepararse para el Clausura y Copa Argentina.
- Con asistencia perfecta, el plantel comenzó trabajos físicos de un turno que pasarán a doble turno. La dirigencia evalúa el mercado, priorizando un reemplazo para Gastón Suso.
- Los objetivos del club para este semestre son alejarse del descenso, clasificar entre los ocho mejores del Clausura y avanzar en la Copa Argentina frente a Independiente.
Con la ilusión renovada y los objetivos deportivos por delante, Atlético Tucumán inició oficialmente su pretemporada en el complejo Ojo de Agua. El regreso a los entrenamientos estuvo acompañado por la presencia del presidente Mario Leito y algunos integrantes de la comisión directiva, quienes se acercaron al gimnasio del predio para brindar la bienvenida al plantel luego del período de vacaciones.
La jornada marcó el reencuentro de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, en un ambiente de optimismo y expectativa de cara a la segunda parte de la temporada. Uno de los aspectos destacados del primer día fue la ausencia de Javier Domínguez, volante central paraguayo que no regresó a las prácticas en el complejo.
La planificación diseñada por el cuerpo técnico contempla una primera semana de entrenamientos en un solo turno, siempre en horario matutino. Este esquema se extenderá hasta el próximo sábado, mientras que el domingo los futbolistas tendrán jornada de descanso. A partir de la segunda semana, en tanto, la exigencia aumentará con la implementación de trabajos en doble turno, buscando alcanzar la mejor puesta a punto física para la competencia oficial.
Durante los primeros movimientos, los jugadores realizaron distintas tareas físicas bajo la supervisión de los profesores Omar Piccoli y su hijo Kenshi Piccoli, quienes estuvieron a cargo de coordinar las actividades iniciales. Con la indumentaria adecuada para afrontar las bajas temperaturas propias de esta época del año, el plantel comenzó a cumplir con los ejercicios programados en el gimnasio y en los distintos sectores del complejo.
Mientras tanto, Julio César Falcioni observó atentamente cada detalle del entrenamiento y mantuvo una charla con su ayudante de campo, Leandro Somoza. Ambos intercambiaron conceptos y evaluaciones en el marco de una jornada que sirvió también para comenzar a delinear el trabajo de las próximas semanas.
En cuanto al mercado de pases, por el momento no existen definiciones concretas. Desde el club reconocen que cualquier movimiento estará directamente relacionado con las posibles salidas que puedan producirse en el plantel. La dirigencia y el cuerpo técnico manejan la situación con cautela, conscientes de que todavía queda tiempo para analizar alternativas y tomar decisiones.
Hasta ahora, la única incorporación que aparece como una necesidad inmediata es la de un futbolista que pueda ocupar el lugar de Gastón Suso, quien atraviesa un proceso de recuperación por su lesión en la rodilla. Más allá de esa búsqueda puntual, las restantes posibilidades dependerán de cómo evolucione el mercado en los próximos días y de las eventuales bajas que puedan registrarse.
Por lo pronto, Atlético ya volvió al trabajo luego del almuerzo impuesto por el cuerpo técnico para unir todos los días al grupo. Con el plantel completo, el respaldo institucional de la dirigencia y la conducción de un cuerpo técnico experimentado, el "Decano" comenzó a transitar una etapa clave de preparación, con la mirada puesta en los desafíos que tendrá por delante en el segundo semestre del año. Hacer una buen torneo Clausura que le permita estar entre los ocho primeros y alejarse definitivamente de la zona roja y también la Copa Argentina donde lo espera Independiente.