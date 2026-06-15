Atlético Tucumán inició la pretemporada con la mirada fija en el Clausura y la Copa Argentina

Por lo pronto, Atlético ya volvió al trabajo luego del almuerzo impuesto por el cuerpo técnico para unir todos los días al grupo. Con el plantel completo, el respaldo institucional de la dirigencia y la conducción de un cuerpo técnico experimentado, el "Decano" comenzó a transitar una etapa clave de preparación, con la mirada puesta en los desafíos que tendrá por delante en el segundo semestre del año. Hacer una buen torneo Clausura que le permita estar entre los ocho primeros y alejarse definitivamente de la zona roja y también la Copa Argentina donde lo espera Independiente.