Atlético Tucumán pone en marcha la pretemporada con el chip de Falcioni

El plan diagramado por el grupo de trabajo del "Emperador" no dará margen para la especulación. Para las próximas semanas se avecinan jornadas sumamente intensas, en las que el doble turno será la norma en Ojo de Agua. El cuerpo técnico buscará nivelar el aspecto físico y potenciar la resistencia aeróbica, sabiendo que el ritmo del fútbol argentino actual no permite dar ventajas desde lo atlético. La intención es armar una base sólida para soportar el desgaste de un equipo que tendrá doble competencia con la Copa Argentina, certamen en el que deberá enfrentar a Independiente en los octavos de final.