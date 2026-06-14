Atlético Tucumán pone en marcha la pretemporada con el chip de Falcioni

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán inicia este lunes su pretemporada en Ojo de Agua bajo la dirección de Julio César Falcioni para prepararse de cara al exigente segundo semestre del año.
- Tras 26 días de licencia luego de ganarle a Talleres, el plantel entrenará en doble turno y luego realizará una gira amistosa en Buenos Aires para sumar rodaje futbolístico.
- El objetivo es llegar en óptimas condiciones físicas y tácticas para el debut del 20 de julio ante Independiente Rivadavia y afrontar con éxito la Copa Argentina.
La espera terminó para el pueblo "decano". Tras casi un mes de parate oficial, el plantel profesional de Atlético Tucumán está listo para reencontrarse con el verde césped y poner en marcha los motores de cara a un segundo semestre que promete ser tan exigente como decisivo. Este lunes, a partir de las 9.30, las puertas del complejo deportivo de Ojo de Agua se abrirán para dar inicio formal a los trabajos de pretemporada.
Ya quedaron atrás los ecos de aquellos 26 días de licencia que sucedieron a la resonante goleada sobre Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. Aquel triunfo no solo significó un boleto a la siguiente ronda, sino que funcionó como un bálsamo y una inyección de confianza para un grupo que necesitaba cerrar la primera mitad del año con una sonrisa. Ahora, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico liderado por Julio César Falcioni ya se encuentran instalados en la provincia, listos para focalizarse en el exigente calendario que se avecina.
Sin embargo, las vacaciones no significaron un relajo absoluto. Fiel al estilo detallista y profesional de su conductor, el cuerpo técnico mantuvo un monitoreo constante sobre cada uno de los integrantes del plantel. Durante todo el período de descanso, los jugadores siguieron un plan de mantenimiento físico a distancia bajo las directivas virtuales del preparador Omar Piccoli. Esta rutina de tareas hogareñas tuvo como objetivo central que los futbolistas no perdieran masa muscular ni ritmo aeróbico, facilitando así la transición hacia las cargas pesadas que caracterizan a los primeros días de pretemporada.
El plan diagramado por el grupo de trabajo del "Emperador" no dará margen para la especulación. Para las próximas semanas se avecinan jornadas sumamente intensas, en las que el doble turno será la norma en Ojo de Agua. El cuerpo técnico buscará nivelar el aspecto físico y potenciar la resistencia aeróbica, sabiendo que el ritmo del fútbol argentino actual no permite dar ventajas desde lo atlético. La intención es armar una base sólida para soportar el desgaste de un equipo que tendrá doble competencia con la Copa Argentina, certamen en el que deberá enfrentar a Independiente en los octavos de final.
Una vez completada la fase más dura de la preparación en suelo tucumano, la delegación planea mudar su búnker. La dirigencia se encuentra ultimando los detalles para encarar una gira amistosa en Buenos Aires a comienzos del próximo mes. Se prevé que el equipo se instale en la capital del país durante una semana para sumar minutos de fútbol formal ante rivales de la misma categoría, un paso fundamental para afinar el funcionamiento táctico, ensayar variantes y darle rodaje a las ideas futbolísticas de Falcioni.
Todo este andamiaje tiene un objetivo claro y consensuado entre la comisión directiva, el cuerpo técnico y jugadores: llegar en óptimas condiciones físicas, futbolísticas y mentales al inicio del torneo Clausura. El debut oficial en el certamen doméstico ya está marcado en el almanaque para el fin de semana del 20 de julio, oportunidad en la que Atlético Tucumán deberá recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza. Con el chip cambiado y las energías renovadas, el "Decano" pone primera con la ilusión de recuperar el protagonismo en el fútbol local.