Choque de helicópteros en Brasil: cuál es la principal hipótesis del accidente en el que murió Gaspi

En las últimas horas también se conoció un nuevo video del accidente. Las imágenes, difundidas por el medio brasileño Metropoles, fueron registradas por una cámara de seguridad ubicada a varios kilómetros del lugar y muestran el instante exacto de la colisión. Según puede observarse en la grabación, uno de los helicópteros impacta desde atrás contra el otro. La maniobra provoca la caída inmediata de ambas aeronaves.