Choque de helicópteros en Brasil: cuál es la principal hipótesis del accidente en el que murió Gaspi

Resumen para apurados
- Seis personas, incluido el youtuber argentino Gaspi, murieron tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, presuntamente por transporte ilegal de pasajeros.
- Un video registró el impacto por detrás de una aeronave a otra. Tras la colisión, un helicóptero cayó en un estacionamiento y causó un gran incendio que destruyó 20 vehículos.
- La ANAC de Brasil investiga si los helicópteros realizaban vuelos clandestinos. El caso pone bajo la lupa la regulación y seguridad de los servicios de transporte aéreo privado.
La investigación del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, ingresó en una etapa clave. Mientras avanzan las pericias para determinar qué ocurrió, las autoridades brasileñas difundieron una de las principales hipótesis del caso: al menos una de las aeronaves podría haber estado realizando transporte ilegal de pasajeros.
En las últimas horas también se conoció un nuevo video del accidente. Las imágenes, difundidas por el medio brasileño Metropoles, fueron registradas por una cámara de seguridad ubicada a varios kilómetros del lugar y muestran el instante exacto de la colisión. Según puede observarse en la grabación, uno de los helicópteros impacta desde atrás contra el otro. La maniobra provoca la caída inmediata de ambas aeronaves.
La tragedia ocurrió a las 8.59 de la mañana, hora local (11.59 GMT), en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cerca de la Avenida das Américas, una de las principales arterias de la ciudad.
Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves. Minutos después, tras ampliar el operativo de búsqueda, localizaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto.
Uno de los aparatos se precipitó sobre el estacionamiento privado de un complejo comercial. El golpe generó un incendio de gran magnitud que alcanzó una estación de carga eléctrica y provocó una reacción en cadena que destruyó por completo alrededor de 20 vehículos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.
La hipótesis que cobra fuerza
Una vez identificadas las víctimas, las autoridades confirmaron que entre los fallecidos estaban el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, el cineasta y productor audiovisual Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree. También murieron Alexandre Souza, piloto de una de las aeronaves; Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota y productor musical brasileño; y Charles Marsillac, piloto del segundo helicóptero.
La principal línea de investigación apunta ahora a determinar si alguna de las aeronaves prestaba servicios de transporte de pasajeros de manera irregular.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció la apertura de una investigación para establecer si los helicópteros involucrados realizaban transporte aéreo clandestino al momento del accidente.
El director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, explicó que tanto las aeronaves como los pilotos se encontraban en condiciones normales antes de la colisión. “Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que el foco de la pesquisa está puesto en la legalidad de la actividad que desarrollaban. “Debemos verificar si estas aeronaves, o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros, realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, sostuvo Faierstein.