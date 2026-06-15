Operativo antimosquito contra dengue y chikungunya: en qué barrios estará del 16 al 19 de junio

En medio del invierno, los casos de enfermedades transmitidas por el mosquito continuaron apareciendo. En mayo, los casos de chikungunya representaron una preocupación para la salud pública en Tucumán. Ante los contagios, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán impulsó el Plan Integral Antimosquito, para brindar soporte a los vecinos de los principales barrios afectados en la capital.