Operativo antimosquito contra dengue y chikungunya: en qué barrios estará del 16 al 19 de junio

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará del 16 al 19 de junio un operativo antimosquito en varios barrios para frenar los casos de dengue y chikungunya.
- Ante la persistencia de casos en invierno, el plan municipal implementará postas de descacharrado, controles focales y visitas de promotores ambientales a los hogares.
- Estas medidas de prevención buscan reducir la reproducción del mosquito transmisor antes de la llegada del calor, mitigando futuros brotes epidemiológicos en la provincia.
En medio del invierno, los casos de enfermedades transmitidas por el mosquito continuaron apareciendo. En mayo, los casos de chikungunya representaron una preocupación para la salud pública en Tucumán. Ante los contagios, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán impulsó el Plan Integral Antimosquito, para brindar soporte a los vecinos de los principales barrios afectados en la capital.
La Municipalidad compartió un nuevo cronograma de actividades en los barrios Bajo Hondo, Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Güemes y San José para esta semana. Se instalarán contenedores, habrá operativos de control focal y los promotores ambientales revisarán patios, galerías y jardines de los vecinos para ayudarlos a eliminar cacharros de sus viviendas donde el mosquito puede reproducirse.
Cronograma del Plan Integral Antimosquito
Entre el martes 16 y el 19 de junio, se ubicarán contenedores para depositar cacharros en diferentes barrios.
Martes 16
Barrio Bajo Hondo: Don Bosco y Félix de Olazábal
Miércoles 17
Barrio Villa 9 de Julio: México y Monteagudo
Barrio Villa Urquiza: José Colombres 1746
Jueves 18
Barrio Güemes: avenida Belgrano y Viamonte
Viernes 19
Barrio San José: Italia y América
También se harán operativos de control focal para detectar posibles casos de dengue o chikungunya y habrá una posta ambiental que recorrerá los barrios.
Martes 16
Control focal en el Barrio Güemes a las 9
Posta ambiental en el Barrio Bajo Hondo en Don Bosco y Félix de Olazábal de 9 a 11
Miércoles 17
Control focal en Villa 9 de Julio a las 9
Posta ambiental en México y Monteagudo de 9 a 11
Posta ambienta en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle de 10 a 12
Jueves 18
Control focal en Barrio Güemes a las 9
Postal ambiental en avenida Belgrano y Viamonte de 9 a 11
Viernes 19
Control focal en Barrio San José a las 9
Posta ambiental en América e Italia y en Don Bosco y Félix de Olazábal de 9 a 11
Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.