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Operativo antimosquito contra dengue y chikungunya: en qué barrios estará del 16 al 19 de junio

La Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” seguirá recorriendo espacios públicos de la ciudad esta semana, después del feriado.

Operativo antimosquito contra dengue y chikungunya: en qué barrios estará del 16 al 19 de junio
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará del 16 al 19 de junio un operativo antimosquito en varios barrios para frenar los casos de dengue y chikungunya.
  • Ante la persistencia de casos en invierno, el plan municipal implementará postas de descacharrado, controles focales y visitas de promotores ambientales a los hogares.
  • Estas medidas de prevención buscan reducir la reproducción del mosquito transmisor antes de la llegada del calor, mitigando futuros brotes epidemiológicos en la provincia.
Resumen generado con IA

En medio del invierno, los casos de enfermedades transmitidas por el mosquito continuaron apareciendo. En mayo, los casos de chikungunya representaron una preocupación para la salud pública en Tucumán. Ante los contagios, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán impulsó el Plan Integral Antimosquito, para brindar soporte a los vecinos de los principales barrios afectados en la capital.

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La Municipalidad compartió un nuevo cronograma de actividades en los barrios  Bajo Hondo, Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Güemes y San José  para esta semana. Se instalarán contenedores, habrá operativos de control focal y los promotores ambientales revisarán patios, galerías y jardines de los vecinos para ayudarlos a eliminar cacharros de sus viviendas donde el mosquito puede reproducirse.

Cronograma del Plan Integral Antimosquito

Entre el martes 16 y el 19 de junio, se ubicarán contenedores para depositar cacharros en diferentes barrios.

Martes 16

Barrio Bajo Hondo: Don Bosco y Félix de Olazábal

Miércoles 17

Barrio Villa 9 de Julio: México y Monteagudo

Barrio Villa Urquiza: José Colombres 1746

Jueves 18

Barrio Güemes: avenida Belgrano y Viamonte

Viernes 19

Barrio San José: Italia y América

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También se harán operativos de control focal para detectar posibles casos de dengue o chikungunya y habrá una posta ambiental que recorrerá los barrios.

Martes 16

Control focal en el Barrio Güemes a las 9

Posta ambiental en el Barrio Bajo Hondo en Don Bosco y Félix de Olazábal de 9 a 11

Miércoles 17

Control focal en Villa 9 de Julio a las 9

Posta ambiental en México y Monteagudo de 9 a 11

Posta ambienta en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle de 10 a 12

Jueves 18

Control focal en Barrio Güemes a las 9

Postal ambiental en avenida Belgrano y Viamonte de 9 a 11

Viernes 19

Control focal en Barrio San José a las 9

Posta ambiental en América e Italia y en Don Bosco y Félix de Olazábal de 9 a 11

Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.

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