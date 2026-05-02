Dar la batalla contra el mosquito

El análisis de la situación actual indica que el factor climático sigue jugando a favor del vector, con temperaturas que aún permiten su reproducción. Por ello, la utilización de repelentes, la colocación de telas mosquiteras y el uso de ropa clara siguen siendo medidas de protección personal indispensables. No se puede ignorar que el chikungunya y el dengue comparten el mismo transmisor, lo que duplica el riesgo al que nos exponemos si permitimos que el Aedes aegypti conviva con nosotros. Si logramos transformar la preocupación en una limpieza profunda de nuestros alrededores, habremos dado el paso más importante para frenar la curva de crecimiento de estos brotes. La población debe estar atenta a los síntomas -fiebre alta, sarpullidos y dolores intensos- y a consultar de inmediato a los centros asistenciales, evitando la automedicación que puede enmascarar cuadros críticos. No es momento de subestimar al mosquito. La prevención es la única vacuna social de la que disponemos hoy para proteger a los sectores más vulnerables.