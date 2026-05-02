Dar la batalla contra el mosquito

Con el reciente reporte oficial que confirma un aumento significativo de casos de fiebre chikungunya en la provincia -con 346 registros confirmados- y la persistente amenaza del dengue que acecha a la región, nos encontramos en un punto de inflexión donde la responsabilidad individual y la acción colectiva determinarán el curso de las próximas semanas.
LA GACETA viene desarrollando una producción especial dedicada a desentrañar los riesgos de estas arbovirosis. A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico revela que el país ha superado los 1.100 casos de chikungunya, con una preocupante mayoría de origen autóctono. Tucumán no es una isla en este mapa de riesgo; el incremento del 33% en los contagios locales en apenas siete días es un dato que debe movilizarnos. Estas cifras no son meras estadísticas; son familias tucumanas lidiando con dolores articulares invalidantes y cuadros febriles que ponen en jaque el bienestar cotidiano y la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud.
Las campañas oficiales de descacharreo y fumigación son pilares fundamentales de la salud pública. Los esfuerzos del Ministerio de Salud por sostener la vigilancia activa en cada barrio son necesarios. Sin embargo, el Estado no puede entrar al patio de cada casa ni revisar cada florero. La eficacia de las políticas gubernamentales tiene un límite físico: la puerta de entrada de nuestros hogares. Es allí donde la batalla contra el vector se gana o se pierde definitivamente.
Recordar la importancia de eliminar recipientes en desuso, tapar tanques de agua y limpiar canaletas parece una repetición innecesaria, pero la realidad de los contagios demuestra que aún no hemos incorporado estos hábitos de forma estructural. El mosquito deposita sus huevos en las paredes de los envases; no basta con tirar el agua, hay que cepillar las superficies. Cada objeto que acumule líquido es una incubadora potencial para una enfermedad que puede ser grave.
El análisis de la situación actual indica que el factor climático sigue jugando a favor del vector, con temperaturas que aún permiten su reproducción. Por ello, la utilización de repelentes, la colocación de telas mosquiteras y el uso de ropa clara siguen siendo medidas de protección personal indispensables. No se puede ignorar que el chikungunya y el dengue comparten el mismo transmisor, lo que duplica el riesgo al que nos exponemos si permitimos que el Aedes aegypti conviva con nosotros. Si logramos transformar la preocupación en una limpieza profunda de nuestros alrededores, habremos dado el paso más importante para frenar la curva de crecimiento de estos brotes. La población debe estar atenta a los síntomas -fiebre alta, sarpullidos y dolores intensos- y a consultar de inmediato a los centros asistenciales, evitando la automedicación que puede enmascarar cuadros críticos. No es momento de subestimar al mosquito. La prevención es la única vacuna social de la que disponemos hoy para proteger a los sectores más vulnerables.