Chikungunya en Tucumán: cuáles son las claves para combatir la enfermedad y cortar la transmisión del virus

El chikungunya dejó de ser una hipótesis para transformarse en una experiencia concreta en Tucumán. Ya no se lo analiza a la distancia ni se lo compara con lo ocurrido en otros países: se lo enfrenta en consultorios, en operativos sanitarios y, sobre todo, dentro de las casas. Con circulación local confirmada y una curva de casos que obliga a sostener la alerta, el foco empieza a desplazarse. La pregunta es qué herramientas existen -y cuáles faltan- para reducir el impacto de esta epidemia y de los futuros brotes de otras enfermedades también transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. No hay una solución única, sino un entramado de estrategias que combinan conocimiento científico, gestión sanitaria y hábitos cotidianos.