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Muerte de Gaspi: qué se sabe del choque de helicópteros en Río de Janeiro y cómo avanza la investigación

Mientras avanzan las pericias, surgen nuevos detalles sobre cómo ocurrió la tragedia que conmociona a miles de seguidores en todo el mundo.

Muerte de Gaspi: qué se sabe del choque de helicópteros en Río de Janeiro y cómo avanza la investigación
Muerte de Gaspi: qué se sabe del choque de helicópteros en Río de Janeiro y cómo avanza la investigación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Seis personas, entre ellas los argentinos Gaspi y Lucas Vignale, murieron el domingo al chocar dos helicópteros en vuelo en Río de Janeiro por causas bajo investigación.
  • Tras la colisión, una aeronave cayó sobre una concesionaria y desató un gran incendio, mientras partes del fuselaje impactaron contra edificios residenciales de la zona.
  • La Fuerza Aérea Brasileña investiga el caso mediante el CENIPA, estimando un plazo de 30 días para los resultados de las pericias que determinen las causas de la tragedia.
Resumen generado con IA

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) intenta reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en el accidente aéreo que terminó con la vida de seis personas, entre ellas los argentinos Gaspi y Lucas Vignale, en la ciudad de Río de Janeiro.

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo en Recreio dos Bandeirantes, una zona ubicada en el oeste carioca, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que aún se investigan.

Cuándo repatriarán los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale tras el accidente de helicópteros en Río de Janeiro

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Cómo ocurrió la tragedia

Según informaron las autoridades brasileñas, uno de los helicópteros transportaba al piloto y cuatro pasajeros, mientras que la otra aeronave era ocupada únicamente por su piloto.

La colisión se produjo a las 8:59 de la mañana y provocó la caída de ambas aeronaves sobre una amplia área urbana.

Uno de los helicópteros terminó impactando contra el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde se desató un incendio de grandes dimensiones.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles y generaron una enorme columna de humo visible desde distintos sectores de Río de Janeiro.

"Para vos, mamá": el último video de Gaspi en redes sociales

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Restos de las aeronaves cayeron sobre edificios

La violencia del impacto provocó que piezas de los helicópteros salieran despedidas en distintas direcciones.

Fragmentos de fuselaje, hélices y otros componentes alcanzaron edificios residenciales y comerciales cercanos, generando momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para controlar el incendio y asegurar el área mientras se realizaban las tareas de rescate.

La investigación de la Fuerza Aérea Brasileña

La principal investigación está a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña.

Los peritos analizan restos de las aeronaves, registros de vuelo, comunicaciones y condiciones meteorológicas para determinar qué provocó la colisión.

El comisario Alan, de la Policía Civil de Río de Janeiro, confirmó que las conclusiones preliminares podrían demorar varias semanas.

La investigación por la muerte de Gaspi suma un dato clave: los antecedentes del propietario de la aeronave

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Las autoridades estiman que la pericia técnica podría extenderse durante aproximadamente 30 días antes de conocerse los primeros resultados oficiales.

Quiénes eran las víctimas

Entre los fallecidos se encontraban Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, uno de los youtubers más populares de Argentina; el realizador audiovisual Lucas Vignale; el cantante e influencer estadounidense Oliver Tree; y los pilotos de ambas aeronaves, además de otro ocupante.

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