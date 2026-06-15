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Cuándo repatriarán los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale tras el accidente de helicópteros en Río de Janeiro

Tras el accidente ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Río de Janeiro.

Cuándo repatriarán los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale tras el accidente de helicópteros en Río de Janeiro
Cuándo repatriarán los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale tras el accidente de helicópteros en Río de Janeiro
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina aguarda la repatriación de los cuerpos del youtuber 'Gaspi' y el director Lucas Vignale, fallecidos el domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.
  • El choque entre dos helicópteros dejó seis víctimas fatales. Los restos de los argentinos se encuentran en el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro para exámenes forenses.
  • La fecha de repatriación aún no está confirmada; el proceso dependerá de la finalización de los estudios forenses y de la coordinación consular entre Argentina y Brasil.
Resumen generado con IA

La tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro continúa generando conmoción tanto en Argentina como en Brasil. Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del choque entre dos helicópteros que dejó seis muertos, familiares y allegados aguardan novedades sobre la repatriación de los cuerpos de las víctimas.

Entre los fallecidos se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el director audiovisual Lucas Vignale, además del músico e influencer estadounidense Oliver Tree y otras tres personas.

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Los cuerpos permanecen en el Instituto Médico Legal

Tras el accidente ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Río de Janeiro.

Allí se realizan los exámenes forenses correspondientes, un procedimiento obligatorio en este tipo de siniestros antes de que los restos puedan ser entregados a sus familiares.

Las autoridades brasileñas informaron que una vez concluidas las pericias y completada la documentación requerida, los cuerpos podrán ser liberados para su traslado a los países de origen.

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Cuándo podrían ser repatriados

Por el momento no existe una fecha oficial confirmada para la repatriación de Gaspi y Lucas Vignale. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el proceso dependerá de la finalización de los estudios forenses y de los trámites consulares correspondientes.

En este tipo de casos internacionales, la coordinación entre las autoridades brasileñas, la Cancillería argentina y las familias resulta fundamental para agilizar el traslado.

Se espera que en las próximas horas haya definiciones sobre los plazos para el regreso de los cuerpos a Argentina, donde familiares, amigos y seguidores esperan poder despedir a las víctimas.

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