Alta morosidad en los bancos: ¿son convenientes las tasas para renovar deudas?

Uno es el de consolidación de deuda. Exclusivo para clientes que cobran su sueldo en el BNA. Permite unificar obligaciones financieras (incluyendo tarjetas de otros bancos) con montos de hasta 100 millones. Ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y plazos de devolución de hasta 72 meses. El dinero no se acredita en la cuenta del cliente, sino que el banco transfiere los fondos directamente a las entidades acreedoras. El otro es la refinanciación de tarjetas. Disponible si tenés hasta 90 días de atraso en el pago de tarjetas de crédito emitidas por el propio BNA. Permite reestructurar saldos de hasta 10 millones, en este caso, con una TNA del 35% y un plazo de hasta 60 meses.