¿Qué hacer con el aguinaldo?: la estrategia financiera que permite cancelar deudas e invertir al mismo tiempo

"Permite apalancarse y financiarse en el mercado a un costo muy bajo para cancelar la deuda urgente de manera inmediata, mientras que el capital del aguinaldo se destina a colocaciones financieras que rinden por encima de ese porcentaje, logrando un diferencial de tasa positivo a favor del usuario", explicó Maximiliano Donzelli, líder de Estrategias de Inversión en IOL.