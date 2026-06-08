Pago mínimo: cómo abonar solo del 5 al 10% de tu deuda con tarjeta de crédito

Ante una emergencia, el dinero que podía estar destinado a saldar obligaciones puede ser destinado a otra cosa, lo que representa un problema en el cumplimiento de pagos. Si surge la imposibilidad de pagar el total del resumen de la tarjeta de crédito, todavía hay alternativas. El pago mínimo es una de ellas, pero hay que tener especial cuidado para usarlo y no generar una bola de nieve de deudas.