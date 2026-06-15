Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $217.000 millones

Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado. En la mayoría de los destinos, las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.