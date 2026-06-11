La inflación de mayo fue de 2,1% y acumula un 14,7% en lo que va del año

La inflación de mayo fue de 2,1%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del porcentaje más bajo registrado desde septiembre de 2025 y representa una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había sido de 2,6%.
Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 14,7%, mientras que la variación de los últimos 12 meses se ubicó en 33,2%, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico.
El dato de mayo llegó luego de que abril mostrara una desaceleración por primera vez en diez meses. En ese período, el IPC se había ubicado en 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo.
Entre las distintas categorías que conforman el índice, los precios estacionales registraron la mayor suba del período, con un incremento de 3,5%. El movimiento estuvo impulsado por el encarecimiento de las verduras, aunque parcialmente compensado por la baja observada en las frutas.
Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,4%, con incidencia de los aumentos en combustibles, electricidad y agua. En tanto, el IPC Núcleo registró una variación de 1,9%, con presión proveniente de Restaurantes, bares y casas de comidas y de Productos farmacéuticos.
Al analizar las divisiones que integran el índice, Comunicación encabezó los aumentos del mes con una suba de 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Detrás se ubicó Educación, que registró un incremento de 2,9%.
En contraste, las menores variaciones se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%, y en Prendas de vestir y calzado, que apenas avanzó 0,3% a nivel nacional.
El informe del Indec también destacó que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. Dentro de ese rubro, Pan y cereales y Productos lácteos fueron los principales determinantes.
La excepción se registró en el Noreste argentino (NEA), donde la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor impacto sobre la inflación mensual. En esa región, el aumento del Gas en garrafa y de los Alquileres de la vivienda explicó el mayor peso en la evolución de los precios.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el aÃ±ohttps://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR