Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2026

Respecto de la situación de los comercios, el índice de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejó que el 48,2% de los encuestados reportó un escenario de estabilidad interanual, marcando un descenso de 5,1 puntos porcentuales con relación a abril. Esta dinámica se explicó por el crecimiento del segmento de los que tienen una evaluación operativa desfavorable, que ascendió al 45,1% desde el 39,6% registrado en el período previo.