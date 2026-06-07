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Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2026

Según CAME, el comercio registró una caída interanual de un 1,2% en el quinto mes del año. Aunque hubo una mejora mensual, el desempeño no alcanzó para revertir la tendencia negativa acumulada.

Ventas comerciales. CAME
Ventas comerciales. CAME
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • CAME informó que en mayo las ventas minoristas pymes en Argentina cayeron 1,2% interanual, acumulando una baja de 3,1% en el año debido a la contracción del consumo.
  • El resultado se da pese a una mejora mensual del 1,2% y al alza del 15,2% en ventas online, mientras rubros como bazar y textil lideraron las bajas con mermas de hasta el 8,9%.
  • El sector muestra cautela: el 59,4% ve un clima adverso para invertir, aunque casi un 39% de los comerciantes proyecta un repunte de la actividad para los próximos doce meses.
Resumen generado con IA

Las ventas minoristas PyME registraron una contracción interanual del 1,2% a valores constantes durante el mes de mayo. Por el contrario, la medición intermensual arrojó un incremento de un 1,2%. Con estos resultados consolidados, el sector acumuló una retracción de un 3,1% durante los primeros cinco meses del año.

Respecto de la situación de los comercios, el índice de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejó que el 48,2% de los encuestados reportó un escenario de estabilidad interanual, marcando un descenso de 5,1 puntos porcentuales con relación a abril. Esta dinámica se explicó por el crecimiento del segmento de los que tienen una evaluación operativa desfavorable, que ascendió al 45,1% desde el 39,6% registrado en el período previo.

Las expectativas a 12 meses proyectaron un escenario de paridad para el 48,4% de la muestra, mientras un 38,8% anticipó un repunte de la actividad y el 12,8% estimó un retroceso. 

En cuanto a la inversión, el 59,4% evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital, un 12,5% lo consideró oportuno y el 28,1% mantuvo una postura indefinida.

Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2026

El desglose sectorial presentó alteraciones frente a relevamientos previos, destacándose tres rubros con desempeño positivo y una variación nula en Ferretería y materiales de construcción. La mayor expansión interanual correspondió a Farmacia (+8,2%). Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%) también tuvieron registros positivos. De manera inversa, Bazar, decoración y muebles lideró las retracciones (-8,9%), seguido por Textil e indumentaria (-5,2%).

Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2026

El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

Durante mayo se detectó que las ventas "on line" realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada.

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