Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este lunes en Tucumán una jornada fresca y nublada con una máxima de 15 °C, debido a un sistema inestable que afecta la región al cierre del fin de semana.
- El día comenzó con lluvias en la madrugada, 100% de humedad y mínima de 9 °C. Se espera que el cielo continúe cubierto y con vientos suaves del sudeste durante la tarde.
- A partir del martes se anticipa una paulatina recuperación térmica con máximas de hasta 19 °C, marcando una tendencia de mejora en las condiciones climáticas de la semana.
El fin de semana largo terminará fresco y nublado en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, emitido por Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La máxima llegaría a 15 °C y se espera una recuperación térmica para los próximos días.
La mañana comenzó con cielo cubierto y algunas precipitaciones registradas durante la madrugada. La temperatura mínima fue de 9 °C, mientras que la sensación térmica llegó hasta los 8 °C. La humedad fue del 100%, mientras que la visibilidad se vio reducida a poco menos de tres kilómetros.
La nubosidad se mantendrá alta durante toda la jornada y para el mediodía no se anuncia lluvias. La temperatura subirá levemente hasta alcanzar los 13 °C, mientras que la humedad será de alrededor del 85%. Los vientos soplarán suaves desde el sudeste.
Hacia la tarde las condiciones del tiempo serán similares, con alta nubosidad y alta humedad, mientras que la temperatura alcanzaría su máxima de 15 °C. Los vientos seguirán soplando suave desde el sudeste.
Con la llegada de la noche la temperatura volverá a descender hasta los 11 °C, mientras que la humedad y la nubosidad continuarán por encima del 85%. Los vientos serán suaves, pero desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El SMN anticipa para el martes una leve mejoría en las condiciones climáticas, con una mínima baja, de alrededor de 9 °C, aunque la máxima llegaría a los 19 °C. De todas maneras, s espera una jornada con mucha nubosidad.
Para el miércoles y el jueves se espera el descenso de la nubosidad y la recuperación de la temperatura máxima, que podría rondar los 17 °C y 18 °C.
El día más cálido de la semana sería el viernes, para el que se anuncia una jornada soleada y una máxima que podría alcanzar los 20 °C. Para el fin de semana volvería a descender la temperatura.