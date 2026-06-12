El tiempo para el fin de semana largo: el SMN prevé temperaturas mínimas de 8°C

El SMN anunció nulas probabilidades de precipitaciones para el sábado, pero el domingo la situación cambiará en la capital tucumana, porque se esperan precipitaciones durante la primera parte del día. Tendrán una probabilidad del 10 al 40%. La temperatura más baja será de 11 °C y, la más alta, de 14 °C, por lo que el domingo será el día menos idóneo para salir a pasear.