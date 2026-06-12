El tiempo para el fin de semana largo: el SMN prevé temperaturas mínimas de 8°C

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas mínimas de hasta 8°C y nubosidad para el fin de semana largo del 15 al 17 de junio en Tucumán por un frente frío.
- Tras una semana templada, el frío inició este viernes con 10°C. Se espera que el sábado registre la mínima de 8°C y el domingo presente precipitaciones de hasta el 40%.
- El clima fresco y las lluvias del domingo condicionarán las actividades al aire libre de los ciudadanos y turistas durante este período festivo de tres días en la provincia.
El fin de semana será atípico en el país, porque se extenderá por tres días y no por dos, como es habitual. El próximo lunes será feriado, producto del traslado de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio. Quienes preparen actividades, deberán tener en cuenta el pronóstico para los próximos días.
Después de una semana con temperaturas agradables que demandaron poco abrigo, la madrugada de este viernes sorprendió. La temperatura mínima llegó a 10 °C en San Miguel de Tucumán y se espera que la máxima alcance los 18 °C por la tarde, según publicó el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico con temperaturas bajas para el fin de semana
Sábado, domingo y lunes serán los tres días que los argentinos tendrán por delante para disfrutar y ponerse al día con algunos pendientes. Aunque los tres días habrá marcadores diferentes en el termómetro, se repetirá un patrón según el cual las mañanas y las madrugadas serán frescas y las tardes permitirán disfrutar de actividades al aire libre y al descubierto.
Este sábado amanecerá con el indicador más bajo de todo el fin de semana largo: una temperatura mínima de 8 °C. Se espera que continúe habiendo humedad y que el cielo permanezca nublado todo el día. Pero, por la tarde y pese a las nubes que no dejarán pasar demasiado los rayos del sol, la temperatura escalará hasta los 18 °C.
El SMN anunció nulas probabilidades de precipitaciones para el sábado, pero el domingo la situación cambiará en la capital tucumana, porque se esperan precipitaciones durante la primera parte del día. Tendrán una probabilidad del 10 al 40%. La temperatura más baja será de 11 °C y, la más alta, de 14 °C, por lo que el domingo será el día menos idóneo para salir a pasear.
El lunes, último día del fin de semana largo, el termómetro recuperará algo de su marcador aunque no con demasiada diferencia. Habrá probabilidades de precipitaciones muy bajas y el cielo permanecerá mayormente nublado. Pero la ausencia de lluvias permitirá que la temperatura se eleve apenas por encima de la máxima del domingo. La temperatura más baja será de 11 °C y la más elevada, de 16 °C.