Cómo estará el tiempo este lunes 15 de junio en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

Los tucumanos deberán prepararse para una mañana con baja visibilidad y temperaturas frescas este lunes 15 de junio. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la presencia de neblina durante las primeras horas del día y un cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.