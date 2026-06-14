Cómo estará el tiempo este lunes 15 de junio en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes 15 de junio frío y con neblina matutina en Tucumán, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 16°C.
- El día comenzará con baja visibilidad por niebla y vientos leves. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado, con nulas probabilidades de lluvias en toda la provincia.
- Ante la baja visibilidad, las autoridades recomiendan transitar con precaución. Se prevé que el inicio de semana continúe frío y húmedo, aunque sin lluvias de relevancia.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y con presencia de neblina matutina en Tucumán. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 16°C.
Los tucumanos deberán prepararse para una mañana con baja visibilidad y temperaturas frescas este lunes 15 de junio. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la presencia de neblina durante las primeras horas del día y un cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.
La temperatura mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima llegará a los 16°C, en una jornada típicamente invernal para la provincia.
Durante la madrugada se espera niebla, con temperaturas cercanas a los 9 grados y vientos leves del sector sudoeste. Por la mañana continuarán las condiciones de neblina, con una temperatura estimada de 10°C y vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Hacia la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo con 16°C y los vientos rotarán al sector sur.
Por la noche persistirá la nubosidad, con una temperatura cercana a los 11°C y vientos leves del sudoeste.
¿Hay probabilidades de lluvia en Tucumán?
Según el SMN, las chances de precipitaciones serán prácticamente nulas durante toda la jornada. La probabilidad de lluvia oscilará entre el 0% y el 10% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que para la noche se espera un 0%.
Recomendaciones para este lunes
Debido a la presencia de niebla y neblina durante las primeras horas del día, se recomienda circular con precaución en rutas y calles, utilizando luces bajas y reduciendo la velocidad para evitar inconvenientes por la disminución de la visibilidad.
El inicio de la semana estará marcado por el frío y la humedad, aunque sin fenómenos meteorológicos de relevancia ni lluvias previstas para Tucumán.