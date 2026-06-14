SociedadActualidad

Cómo estará el tiempo este lunes 15 de junio en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

TIEMPO EN TUCUMÁN. Conocé el pronóstico para este lunes 15 de junio.
TIEMPO EN TUCUMÁN. Conocé el pronóstico para este lunes 15 de junio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes 15 de junio frío y con neblina matutina en Tucumán, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 16°C.
  • El día comenzará con baja visibilidad por niebla y vientos leves. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado, con nulas probabilidades de lluvias en toda la provincia.
  • Ante la baja visibilidad, las autoridades recomiendan transitar con precaución. Se prevé que el inicio de semana continúe frío y húmedo, aunque sin lluvias de relevancia.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y con presencia de neblina matutina en Tucumán. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 16°C.

Los tucumanos deberán prepararse para una mañana con baja visibilidad y temperaturas frescas este lunes 15 de junio. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la presencia de neblina durante las primeras horas del día y un cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima llegará a los 16°C, en una jornada típicamente invernal para la provincia.

Durante la madrugada se espera niebla, con temperaturas cercanas a los 9 grados y vientos leves del sector sudoeste. Por la mañana continuarán las condiciones de neblina, con una temperatura estimada de 10°C y vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo con 16°C y los vientos rotarán al sector sur.

Por la noche persistirá la nubosidad, con una temperatura cercana a los 11°C y vientos leves del sudoeste.

¿Hay probabilidades de lluvia en Tucumán?

Según el SMN, las chances de precipitaciones serán prácticamente nulas durante toda la jornada. La probabilidad de lluvia oscilará entre el 0% y el 10% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que para la noche se espera un 0%.

Recomendaciones para este lunes

Debido a la presencia de niebla y neblina durante las primeras horas del día, se recomienda circular con precaución en rutas y calles, utilizando luces bajas y reduciendo la velocidad para evitar inconvenientes por la disminución de la visibilidad.

El inicio de la semana estará marcado por el frío y la humedad, aunque sin fenómenos meteorológicos de relevancia ni lluvias previstas para Tucumán.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán
1

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026
2

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50
3

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?
4

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales
5

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Ranking notas premium
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
2

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
3

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
4

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
5

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Más Noticias
El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

¿Cuándo comienzo las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia?

¿Cuándo comienzo las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia?

¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

Tragedia en Brasil: una joven murió tras ser lanzada sin las cuerdas de seguridad en un bungee jumping

Tragedia en Brasil: una joven murió tras ser lanzada sin las cuerdas de seguridad en un bungee jumping

La sencilla prueba casera que puede detectar señales de demencia hasta seis meses antes

La sencilla prueba casera que puede detectar señales de demencia hasta seis meses antes

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Ola de frío en Argentina: heladas, temperaturas bajo cero y un nuevo ingreso de aire polar para el inicio del invierno

Ola de frío en Argentina: heladas, temperaturas bajo cero y un nuevo ingreso de aire polar para el inicio del invierno

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Comentarios