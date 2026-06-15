SociedadClima y ecología

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

El Servicio Meteorológico Nacional elevó la advertencia de nivel amarillo en este lunes por marcas muy bajas y ráfagas que afectarán tanto al este como al sur del país.

Alerta por frío extremo en el país.
Alerta por frío extremo en el país. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes un alerta amarillo en Argentina por frío extremo y ráfagas de 100 km/h que ponen en riesgo la salud de la población.
  • Mediante su Alerta Temprana, el SMN reportó marcas mínimas extremas en el centro y norte del país, y vientos de hasta 100 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
  • Este evento obliga a mantener activos los planes de contingencia para proteger a grupos de riesgo, previendo un fuerte impacto en el sistema sanitario y la demanda energética.
Resumen generado con IA

Al frío extremo instalado en los últimos días en el país se suman las ráfagas intensas en algunas provincias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los fenómenos climáticos adversos marcarán la jornada del lunes, provocando alertas de nivel amarillo principalmente en la región este del territorio nacional, donde se advierten los peligros de la exposición prolongada a temperaturas muy bajas para la salud, en especial de los grupos de riesgo, por lo que la entidad climática insta a buscar resguardo y contar con un plan de contingencia.

Cómo estará el tiempo este lunes 15 de junio en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

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A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN publicó cuáles eran las provincias afectadas por eventos de frío extremo, así como ráfagas intensas en todo el país que provocaron la emisión de un aviso amarillo del organismo. La principal región afectada por las marcas bajas es el noreste, así como el litoral y parte del centro del país, mientras que las ráfagas de hasta 100 km/h se registrarán en la región patagónica.

Las provincias afectadas por las bajas temperaturas

Corrientes es una de las provincias alcanzadas por el aviso de nivel amarillo. El SMN incluye a las localidades de Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Paso de los Libres, General San Martín y Santo Tomé. En la vecina Santa Fe también se mantendrán marcas muy bajas en gran parte del territorio, desde General Obligado, San Javier y Vera, hasta Garay, Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.

En Córdoba, las zonas de General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña están bajo aviso, al igual que Gobernador Dupuy en el sur de San Luis. La alerta rige en la totalidad de Entre Ríos, así como en toda la provincia de Buenos Aires, y también se extiende en gran parte de La Pampa, principalmente en Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu, Hucal, Chical Co, Limay Mahuida, Leventué, Curacó y Lihuel Calel.

Los eventos fríos se determinan a partir de umbrales que pueden entenderse como la temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de las temperaturas más bajas registradas en ese lugar en un período que va de 1961 a 2010. Por debajo de esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones.

Alerta por vientos en la Patagonia

A la vez, el SMN advirtió por las ráfagas de viento intenso que se instalarán en el sur de Santa Cruz, principalmente en la meseta y la Cordillera de Güer Aike, así como su costa y Lago Argentino. En la meseta de Corpen Aike también hay alerta desde la mañana hasta la tarde, es decir hasta las 18 horas, con vientos del sector oeste que oscilarán entre los 40 y 60 km/h y ráfagas que podrán superar los 100 km/h. El aviso se extiende a la zona no costera de Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Recomendaciones del SMN ante el temporal

Ante los fenómenos extremos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.

Alerta por vientos:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

Alerta por frío extremo:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada, mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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