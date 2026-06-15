Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Alerta por vientos en la Patagonia

A la vez, el SMN advirtió por las ráfagas de viento intenso que se instalarán en el sur de Santa Cruz, principalmente en la meseta y la Cordillera de Güer Aike, así como su costa y Lago Argentino. En la meseta de Corpen Aike también hay alerta desde la mañana hasta la tarde, es decir hasta las 18 horas, con vientos del sector oeste que oscilarán entre los 40 y 60 km/h y ráfagas que podrán superar los 100 km/h. El aviso se extiende a la zona no costera de Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego.