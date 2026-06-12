Se terminan las vacaciones para Atlético Tucumán y Falcioni ya tiene el plan para la pretemporada

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán retoma este lunes los entrenamientos en Ojo de Agua bajo la conducción de Julio Falcioni, iniciando una pretemporada de 35 días para debutar en el Clausura.
- Durante las vacaciones, los jugadores siguieron pautas físicas online. La preparación presencial incluirá dobles turnos de alta exigencia y las habituales evaluaciones médicas.
- Con unos 30 jugadores, Falcioni busca optimizar el rendimiento para el Clausura y la Copa Argentina, mientras se define el futuro de los juveniles que compiten en Reserva.
Las vacaciones llegan a su fin. El plantel de Atlético Tucumán retornará a las prácticas este lunes a las 9.30 en el complejo Ojo de Agua, a sabiendas de que tendrá aproximadamente 35 días para prepararse de cara al debut en el torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase inicial del Apertura. Este encuentro está pactado para el fin de semana del 20 de julio, y el cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni ya empezó a diagramar la hoja de ruta para llegar en óptimas condiciones al estreno.
Mientras los futbolistas disfrutaban de su licencia, los asistentes Néstor Omar Piccoli y su hijo Kenshi Piccoli prepararon un plan de entrenamiento online en el que el plantel podía consultar dudas sobre su estado físico mediante una aplicación móvil.
De cara a lo que viene, se perfilan dos semanas de máxima exigencia desde lo físico, con varios dobles turnos en la primera parte de la pretemporada. Se trata de una metodología estricta que el cuerpo técnico ya implementó entre la victoria ante River y el triunfo en la Copa Argentina frente a Talleres. El reencuentro de este lunes servirá para iniciar las habituales evaluaciones médicas y de peso.
Los orientados por el “Emperador” trabajarán con un grupo de cerca de 30 jugadores. Varios de los juveniles que estuvieron bajo su órbita pasaron directamente a la Reserva conducida por Ramiro González. Ahora restará definir si algunos jugadores retornan a trabajar con la Primera, una decisión que estará sujeta a si el equipo sigue en carrera en el torneo Proyección. En ese sentido, la Reserva jugará el miércoles a las 15 en el complejo ante Gimnasia de La Plata, sabiendo que una victoria -combinada con otros resultados del grupo- podría depositarlos en los cuartos de final.
Juveniles
Por el lado de las divisiones inferiores, la acción no se detiene. La cuarta división que orienta Alejandro Guiñazú , y que se ubica a seis unidades del líder, jugará hoy desde las 9 en el predio de River por la fecha 14 del torneo de Juveniles de AFA. Posteriormente, a las 11 lo hará la quinta y a las 13 cerrará la sexta. Por su parte, las categorías más chicas (séptima, octava y novena) afrontarán sus respectivos compromisos en los mismos horarios, pero como locales en la cancha de San Jorge.