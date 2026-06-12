Se terminan las vacaciones para Atlético Tucumán y Falcioni ya tiene el plan para la pretemporada

Los orientados por el “Emperador” trabajarán con un grupo de cerca de 30 jugadores. Varios de los juveniles que estuvieron bajo su órbita pasaron directamente a la Reserva conducida por Ramiro González. Ahora restará definir si algunos jugadores retornan a trabajar con la Primera, una decisión que estará sujeta a si el equipo sigue en carrera en el torneo Proyección. En ese sentido, la Reserva jugará el miércoles a las 15 en el complejo ante Gimnasia de La Plata, sabiendo que una victoria -combinada con otros resultados del grupo- podría depositarlos en los cuartos de final.