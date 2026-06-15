CulturaLibros

Entre poemas y flores,homenajearon a Borges

Varios escritores se reunieron en Ginebra.

Entre poemas y flores,homenajearon a Borges
Hace 2 Hs

Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, la ciudad de su adolescencia. Cuatro décadas después, un grupo de unas 25 a 30 personas se reunió en el cementerio de Plainpalais -un lugar verde, tranquilo, enclavado en pleno centro de la ciudad suiza- para honrar su memoria con poemas, con palabras y con rosas amarillas.

Así lo cuenta la periodista Patricia Kolesnicov en una crónica publicada en el diario digital “Infobae”. Afuera, un domingo raro: la Ciudad Vieja casi desierta, el lago Leman brillando bajo el sol. 40 años sin Borges, el más universal de los escritores argentinos: se hace cuento.

El homenaje fue convocado por los coleccionistas Alejandro Roemmers y Alejandro Vaccaro, la asociación suiza Los Conjurados -dedicada a la obra del escritor-, la Cátedra Vargas Llosa y la Maison Rousseau, librería y centro cultural de Ginebra. Entre los asistentes estuvieron el escritor Alberto Manguel y la especialista Annick Louis. También hubo una corona de la Embajada Argentina en Suiza y otra de la propia ciudad de Ginebra. Días antes había tenido lugar otro acto frente a la tumba, con representantes de la embajada y Martín Kodama, sobrino de María Kodama, quien fuera la mujer del escritor.

Borges, después de Borges: las muchas vidas de una figura argentina

Uno de los oradores recordó que el 20 de marzo de 1980, en un poema publicado en el diario Clarín, Borges se había preguntado: “¿En cuál de mis ciudades moriré?”. La respuesta llegó seis años después, en Ginebra. Y citó una reflexión del propio escritor sobre el vínculo con sus lectores: “La vida del escritor es solitaria. Uno cree estar solo y, al cabo de los años, que en verdad son muchos, uno descubre que está en el centro de una especie de vasto círculo de amigos, de amigos que uno no conocerá nunca, pero que lo quieren a uno”. Acá estamos, cuarenta años después, devolviéndole un poco de lo que él nos dio.

Borges, a 40 años de su muerte

Borges, a 40 años de su muerte

Roberto Alifano, quien escribía lo que Borges dictaba cuando el autor ya estaba ciego, recitó un breve haiku que le dedicó: “El gato blanco acaricia el cielo, blanco en lo blanco”. Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, leyó un poema de Alejandro Roemmers titulado “Cuarenta silencios”, originalmente escrito a los 20 años de la muerte de Borges y adaptado para la ocasión. “Son cuarenta silencios el peldaño/ que entreteje tu voz con agua y seda”, arranca. “El tiempo en los espejos sigue y rueda/ y un dios sigue callando como antaño”.

Sin olvido

Annick Louis, especialista en la vida de Borges nacida en la Argentina y docente en Francia, leyó en francés el poema Ewigkeit: “Sé que una cosa no hay. Es el olvido”. Entre el público, una psicoanalista argentina que abandonó su país durante la dictadura y que sigue viviendo en Ginebra desde entonces. Escuchando, mirando, acercándose a la Argentina a través de Borges.

Martín Kohan: “Se puede estar en desacuerdo con las ideas de Borges y a la vez fascinarse con su literatura”

Martín Kohan: “Se puede estar en desacuerdo con las ideas de Borges y a la vez fascinarse con su literatura”

Alejandro Vaccaro, uno de los organizadores del homenaje, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y autor de varios libros sobre Borges, eligió leer El remordimiento. Explicó el contexto: Borges lo escribió tres días después de la muerte de su madre, sostenido en la convicción de que el gran regalo que los hijos pueden hacerles a los padres es ser felices. “Él sintió, tras la muerte de su madre, el remordimiento de no haber sido feliz”. El poema arranca: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”. Y sentencia: “Me legaron valor. No fui valiente”.

Cerró el homenaje Alberto Manguel, que viajó especialmente desde Portugal para la ocasión. Fue uno de los jóvenes encargados de leerle a Borges cuando el escritor había perdido la vista; de ese vínculo nació una relación que marcaría su propia trayectoria como traductor, como escritor y como director de la Biblioteca Nacional Argentina. Manguel leyó en francés, también, El remordimiento. Otra vez, no fue feliz.

Otro Borges, y de los mejores

Otro Borges, y de los mejores

Entonces llegó la sorpresa. Junto a la lápida había un parlante. Y de ahí salió, cómo no, la voz del propio Borges, leyendo Everness. El verso volvió con una ligera variación: “Sólo una cosa no hay. Es el olvido”. No, no hay olvido. 40 años después, las rosas amarillas seguían volando sobre Plainpalais.

Temas SuizaGinebraJorge Luis Borges
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud
1

El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari
2

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso
3

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas
4

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas

Con un 30% menos de comida se vive un 20% más: el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación
5

"Con un 30% menos de comida se vive un 20% más": el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación

Ranking notas premium
San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
1

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
2

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos
3

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”
4

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”

¿A mí me decís?: el tenso cruce de Matías Caco García con un hincha de San Martín en Munro
5

"¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro

Más Noticias
El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

Por qué empezar a hacer deporte a los 70 años es más seguro que seguir sin moverse

Por qué empezar a hacer deporte a los 70 años es más seguro que seguir sin moverse

Cuánto debe comer un perro para vivir más

Cuánto debe comer un perro para vivir más

Netflix confirmó Scooby-Doo: Origins: la serie de acción real que divide a los fans por el perro elegido

Netflix confirmó "Scooby-Doo: Origins": la serie de acción real que divide a los fans por el perro elegido

Por qué los médicos empiezan a recomendar viajes como intervención clínica para pacientes con Alzheimer

Por qué los médicos empiezan a recomendar viajes como intervención clínica para pacientes con Alzheimer

Humedales contra invasiones: cómo las turberas pueden frenar el avance de tropas y blindados

Humedales contra invasiones: cómo las turberas pueden frenar el avance de tropas y blindados

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Comentarios