Entre poemas y flores,homenajearon a Borges

Uno de los oradores recordó que el 20 de marzo de 1980, en un poema publicado en el diario Clarín, Borges se había preguntado: “¿En cuál de mis ciudades moriré?”. La respuesta llegó seis años después, en Ginebra. Y citó una reflexión del propio escritor sobre el vínculo con sus lectores: “La vida del escritor es solitaria. Uno cree estar solo y, al cabo de los años, que en verdad son muchos, uno descubre que está en el centro de una especie de vasto círculo de amigos, de amigos que uno no conocerá nunca, pero que lo quieren a uno”. Acá estamos, cuarenta años después, devolviéndole un poco de lo que él nos dio.