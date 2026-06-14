Martín Kohan: “Se puede estar en desacuerdo con las ideas de Borges y a la vez fascinarse con su literatura”

-En nada. Porque si solo lograra entusiasmarme literalmente con escritores con los que comparto las ideas, mi universo de lectura se restringiría dramáticamente. Incluso hay escritores con los que puedo tener una afinidad ideológica más evidente y eso no supone un interés literario que vaya en la misma dirección. Lo que se pone en juego en un texto no queda reducido nunca, por eso la literatura es tan interesante y por eso el papel activo de los lectores nunca se reduce a las intenciones del autor. Por eso es tan extraordinario leer. Porque al leer se trazan recorridos no previstos por el escritor y se van a encontrar líneas de sentido no advertidas por el escritor. La idea no es separar obra de autor, sino entender las maneras de leer un texto. Porque leer un texto no es atenerse a lo que el autor quiso decir en sentido estricto. Nunca lo que decimos responde estrictamente a la intención de lo que se quiere decir. Siempre se dice al mismo tiempo más de lo que se quería decir y menos de lo que se quería decir. Pero sobre todo se dice más de lo que se quiere decir. O sea que sí se puede estar en desacuerdo con las intenciones o las ideas de Borges y a la vez fascinarse con su literatura.