Borges, después de Borges: las muchas vidas de una figura argentina

Lucas Adur, uno de los biógrafos más ambiciosos de Borges, propuso una lectura histórica de la recepción borgeana, especialmente en Argentina. Señaló que durante los años 70 se impuso con fuerza una imagen de Borges desde la mirada política. Lógicamente, marcada por la polémica. En ese momento, el autor fue leído, principalmente, desde sus posiciones ideológicas, sus declaraciones públicas y la distancia frente a ciertas tradiciones populares. Se consolidó así la figura del “Borges escritor conservador”, una imagen que generó rechazo, resistencia y discusión. Para la cultura oficial, la literatura parecía entonces inseparable de la política, y Borges , más que un autor , era expresión viva de un problema argentino.