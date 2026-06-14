Otro Borges, y de los mejores

“Hombre de la esquina rosada” y “El Aleph”, el Martín Fierro y el Facundo, Emma Zunz y Homero Manzi, Estela Canto, la cultura argentina y la cultura universal: los textos van entrelazándose entre sí en sus múltiples análisis e interpretaciones. Pero también Kohan tienen la capacidad de arrastrar aquellos clásicos borgeanos hasta el hoy y reflejarlos en situaciones contemporáneas: lo apolítico y las contradicciones de lo apolítico, el antiperonismo (que “adopta mecanismos de las pasiones del peronismo, solo que puestos a funcionar en reversa”); la visión de “algunos jóvenes aparentemente desinformados” respecto de las organizaciones políticas de los 70; la administración social de la violencia (en relación con “El sur”, “El fin” y “La fiesta del monstruo”, comparados con “El matadero” y “El niño proletario”), incluso colocando como epígrafe una frase de Donald Trump.