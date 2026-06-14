Borges, a 40 años de su muerte

Fue muchas personas distintas- No fue solo ese anciano ciego, venerable, perdido en disquisiciones filosóficas y literarias. Fue también un joven vanguardista, comprometido políticamente, fundó revistas y cenáculos literarios…. Todos esos “Borges” configuran al que, en mi opinión, fue el escritor argentino más importante del siglo XX, y uno de los más grandes de la literatura en castellano y en el mundo. ¿Por qué sigue vigente? Creo que hay tres razones fundamentales. Primero, su calidad, desde su prosa hasta sus poemas, sus ideas, todo mantiene una fuerza literaria innovadora. Segundo, su inclinación por lo fragmentario y lo breve: vivimos en tiempos donde cuesta concentrarse en novelas extensas, y Borges nos ofrece relatos cortos, párrafos precisos, poemas que funcionan como destellos. Sus libros son casi colecciones de fragmentos finamente ensamblados, y eso se adapta perfectamente a cómo consumimos cultura hoy. Y tercero, su fascinación por la línea difusa entre realidad y ficción. Borges juega con esa incertidumbre, y hoy vivimos en una era de fake news, de inteligencia artificial que fabrica imágenes o videos que no sabemos si son reales. Esa sensación de duda, esa sensación de no saber qué es real y qué no, está en el centro de su universo literario. Cuentos como “Tlön Uqbar Orbius Tertius” provocan eso. Algo ficcional se va imponiendo sobre lo real. Entonces, esas tres cosas -excelencia estética, brevedad fragmentaria y la inestabilidad entre realidad y ficción- hacen que Borges no sea solo un autor del pasado, sino alguien absolutamente vivo en nuestros días.