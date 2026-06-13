Política

Milei retoma su agenda internacional con una nueva gira por España y Estados Unidos

El mandatario estará del 24 al 27 de junio en Madrid. El 30 de junio irá a Asunción para la cumbre del Mercosur y, cuatro días después, partirá a Nueva York.

JAVIER MILEI.
JAVIER MILEI.
Hace 8 Min

El presidente Javier Milei reactivará su agenda internacional a fines de junio con una nueva gira que lo llevará nuevamente a Europa y luego a compromisos regionales y en los Estados Unidos. El mandatario partirá el miércoles 24 rumbo a Madrid, donde permanecerá hasta el sábado 27, en lo que será su sexta visita a España desde que asumió el cargo.

Durante su estadía en la capital española, Milei participará de una conferencia y mantendrá encuentros con empresarios en la Universidad CEU San Pablo, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento de vínculos económicos y académicos. 

En viajes anteriores, el jefe de Estado ya había compartido actividades con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su última presencia en ese país había sido como expositor principal en el Madrid Economic Forum.

El nuevo viaje se producirá en un contexto político particular en la Argentina. Ese mismo día, sectores de la oposición buscarán avanzar en el Congreso con una interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el centro de cuestionamientos vinculados a su patrimonio y a declaraciones públicas recientes.

Tras su regreso al país, Milei retomará su agenda local por pocos días antes de emprender un nuevo viaje. El 30 de junio estará en Asunción para participar de la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera que se realiza bajo la vigencia del acuerdo comercial entre el bloque regional y la Unión Europea.

Finalmente, el 4 de julio el mandatario viajará a los Estados Unidos, en coincidencia con el Día de la Independencia de ese país. Allí tiene previsto mostrarse junto al presidente Donald Trump, en un gesto orientado a consolidar el vínculo bilateral entre ambas naciones.

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