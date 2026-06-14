María Becerra reveló que un embarazo natural podría poner en riesgo su vida

Resumen para apurados
- María Becerra reveló en Miami que no puede tener hijos de forma natural por riesgo de vida, tras sufrir cuatro pérdidas gestacionales entre 2023 y 2025.
- La cantante sufrió un embarazo ectópico y pérdidas espontáneas entre 2023 y 2025, enfrentando complicaciones que pusieron en riesgo su vida y la falta de un diagnóstico claro.
- A pesar del diagnóstico, Becerra mantiene su deseo de ser madre mediante métodos alternativos y busca visibilizar una problemática de salud que afecta a muchas mujeres.
María Becerra volvió a referirse a uno de los momentos más complejos de su vida personal y compartió detalles sobre el diagnóstico médico que recibió tras atravesar varias complicaciones de salud en los últimos años.
Durante una transmisión realizada en Miami, la artista habló abiertamente sobre las pérdidas gestacionales que sufrió y explicó que los especialistas le advirtieron que un nuevo embarazo podría representar un grave riesgo para su salud. “Eso es todo. No puedo tener bebés de manera natural porque pone en riesgo mi vida. Ya me dijeron que no puedo. Puedo tener una familia, pero no de forma natural”, expresó.
El duro relato de María Becerra sobre sus problemas de salud
La intérprete contó que su situación está relacionada con distintas complicaciones que enfrentó entre 2023 y 2025, un período que definió como especialmente doloroso.
Según relató, el primero de los embarazos fue ectópico y posteriormente atravesó otras pérdidas gestacionales. “Se reventó como una trompa y tuve una hemorragia en 2023. Ocurrió entre 2023 y 2025, tuve la pérdida de cuatro embarazos. El primero fue un embarazo ectópico. Después fueron como dos abortos espontáneos. Yo no quería, pero simplemente pasó”, explicó.
La artista también recordó el episodio más grave que debió afrontar durante ese proceso, cuando su estado de salud llegó a ser crítico.
“La última fue la que casi me mata, mis signos vitales los perdí, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’”, relató.
La frustración por no encontrar respuestas
Meses antes de estas declaraciones, María Becerra ya había manifestado públicamente su preocupación por la falta de certezas sobre el origen de los problemas que estaba atravesando.
En aquel momento explicó que muchos de los estudios médicos realizados arrojaban resultados normales, una situación que aumentaba su incertidumbre respecto de lo que estaba ocurriendo con su cuerpo.
Esa falta de respuestas fue una de las cuestiones que más angustia le generó durante los últimos años, mientras intentaba comprender las causas de las pérdidas gestacionales que sufrió.
Su deseo de formar una familia sigue intacto
A pesar de las dificultades y del diagnóstico recibido, la cantante aseguró que mantiene intacto su deseo de convertirse en madre en el futuro.
Sin embargo, explicó que deberá explorar alternativas que no impliquen riesgos para su salud, siguiendo las recomendaciones de los profesionales que la atienden.
De esta manera, María Becerra volvió a abrir su intimidad para compartir una experiencia profundamente personal y visibilizar una problemática que afecta a muchas mujeres, reafirmando al mismo tiempo su intención de formar una familia cuando las condiciones sean seguras para ella.