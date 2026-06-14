María Becerra reveló que un embarazo natural podría poner en riesgo su vida

Durante una transmisión realizada en Miami, la artista habló abiertamente sobre las pérdidas gestacionales que sufrió y explicó que los especialistas le advirtieron que un nuevo embarazo podría representar un grave riesgo para su salud. “Eso es todo. No puedo tener bebés de manera natural porque pone en riesgo mi vida. Ya me dijeron que no puedo. Puedo tener una familia, pero no de forma natural”, expresó.