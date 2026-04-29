María Becerra habló de la realidad del país: "Un jubilado no debería seguir laburando"

“Siento que el mundo es muy injusto, que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada. Entonces, me parece muy injusto”, expresó. Y agregó: “Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, que estudió, que arriesga su vida, tendría que poder estar tranquilo. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando”.