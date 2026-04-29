María Becerra habló de la realidad del país: "Un jubilado no debería seguir laburando"

Resumen para apurados
- La cantante María Becerra analizó la crisis económica y la situación de los jubilados durante el evento Endeavor Sub20 este martes en el Movistar Arena ante miles de estudiantes.
- Como empresaria, Becerra cuestionó la desigualdad social y la falta de derechos, enfatizando que quienes trabajaron toda su vida no deberían verse obligados a seguir haciéndolo.
- Sus dichos dispararon un debate sobre la responsabilidad social empresaria y la distribución de la riqueza, reflejando el peso de figuras públicas en la agenda socioeconómica.
La cantante María Becerra participó el martes 28 de abril de la Experiencia Endeavor Sub20, realizada en el estadio Movistar Arena, y aprovechó el encuentro con estudiantes secundarios para opinar sobre la situación económica del país y su impacto en los sectores más vulnerables.
Durante la charla, en la que abordó tanto su recorrido como cantautora como su rol empresarial, Becerra remarcó la importancia de que los “nuevos empresarios” registren a sus trabajadores y garanticen derechos básicos como el acceso a la salud y aportes al sistema previsional. A partir de ese planteo, se refirió a la realidad de los jubilados.
“Siento que el mundo es muy injusto, que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada. Entonces, me parece muy injusto”, expresó. Y agregó: “Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, que estudió, que arriesga su vida, tendría que poder estar tranquilo. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando”.
En esa línea, sostuvo que percibe “un montón de cosas que están mal repartidas en el mundo” y planteó la necesidad de mayor equidad.
Su rol como empresaria
Becerra también habló de su faceta como empleadora y de la responsabilidad que implica sostener un equipo de trabajo. “Me rompo el lomo con lo que hago y en mi empresa hay un montón de familias laburando, se genera mucho trabajo”, señaló.
Sin embargo, consideró que ese esfuerzo no alcanza frente a la magnitud de las desigualdades. “También creo que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo”, afirmó.
“Siento que puedo y debo porque sé que hay algo que está mal. Si de alguna manera puedo ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”, concluyó.
La artista, conocida como “La nena de Argentina”, fue aplaudida por los adolescentes presentes en el Movistar Arena. Luego, sus declaraciones generaron repercusión en redes sociales, donde recibió apoyo pero también críticas, especialmente por inversiones en el exterior. Otra frase que generó impacto fue cuando señaló que “los vagos no van a llegar nunca a ningún lado”.
Qué es Endeavor Sub20
Endeavor es una organización que impulsa el emprendedurismo en jóvenes menores de 20 años, a través de formación y experiencias compartidas por empresarios y referentes del sector.
Durante el evento, la directora ejecutiva de Endeavor Argentina, María Julia Bearzi, explicó el objetivo de la iniciativa. “Sub20 nace con el propósito de mostrar historias reales, con aciertos y dudas, que acerquen el proceso de construir algo propio. No se trata de tener certezas, sino de animarse a empezar, de entender que no hay un único camino y que cada uno puede diseñar el suyo. Cuando eso pasa, lo que parecía lejano deja de serlo”, señaló.