Revelan una fuerte polémica en los preparativos del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Desde que retomaron su relación, cada movimiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul genera una enorme repercusión. Los rumores sobre un posible casamiento vienen circulando desde hace meses y han dado lugar a múltiples versiones sobre los preparativos.
Resumen para apurados
- Revelan en Argentina una polémica por el supuesto casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para diciembre, debido a cambios de fecha que complicaron a la organizadora.
- Al intentar adelantar la boda de fin de año al 19 de diciembre, la pareja habría interferido con el evento de otra novia previamente agendado con la misma planificadora.
- Aunque los protagonistas no han confirmado el casamiento ni la disputa, este conflicto incrementa la atención mediática sobre la reconciliación y el futuro de la pareja.
Los preparativos del supuesto casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a ocupar el centro de la escena mediática. Esta vez, la pareja quedó vinculada a una controversia que habría surgido durante la organización del evento y que involucra a una reconocida wedding planner.
La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde revelaron detalles de un conflicto relacionado con los cambios de fecha de la celebración y la planificación del evento.
La polémica que habría surgido en la organización de la boda
Según se contó en el ciclo de América TV, la especialista encargada de coordinar el casamiento también tenía compromisos previos con otra novia que había contratado sus servicios para una fecha similar.
De acuerdo con la versión difundida en el programa, los cambios en la agenda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían generado complicaciones en la organización. Inicialmente, la boda estaba prevista para una fecha posterior a Navidad, pero luego se habría evaluado adelantarla.
Esta modificación habría coincidido con otro evento ya programado, lo que provocó malestar entre las partes involucradas y abrió una discusión sobre las prioridades establecidas por la profesional encargada de la planificación.
Cambios de fecha y versiones cruzadas
Durante la emisión de LAM también se aseguró que la decisión de modificar la fecha estaría vinculada a compromisos laborales y cuestiones de agenda de ambos protagonistas. Según trascendió, la pareja habría considerado realizar la ceremonia el 26 de diciembre, aunque posteriormente la fecha se habría adelantado al 19
Por el momento, ni Tini ni de Paul realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones. Tampoco hubo confirmaciones oficiales respecto de la fecha, el lugar o los detalles de una eventual boda. Sin embargo, las revelaciones volvieron a alimentar las especulaciones sobre el futuro de la pareja, una de las más seguidas por los medios y los fanáticos en Argentina.
Desde que retomaron su relación, cada movimiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul genera una enorme repercusión. Los rumores sobre un posible casamiento vienen circulando desde hace meses y han dado lugar a múltiples versiones sobre los preparativos.
Mientras tanto, la supuesta disputa en torno a la wedding planner suma un nuevo capítulo a una historia que mantiene en vilo a los seguidores de ambos y que, hasta ahora, continúa rodeada de incógnitas.