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Los tres alimentos que podrían ayudar a proteger el cerebro y reducir el riesgo de Alzheimer

La alimentación podría desempeñar un papel clave en la prevención del Alzheimer. Investigaciones recientes destacan los beneficios de algunos alimentos ricos en antioxidantes y nutrientes que favorecen la salud del cerebro.

Las dietas que reducen las proteínas beta-amiloides están relacionadas a la prevención del deterioro cognitivo.
Las dietas que reducen las proteínas beta-amiloides están relacionadas a la prevención del deterioro cognitivo.
Por Mercedes Mosca Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • Investigaciones científicas recientes revelan que el consumo de té verde, verduras de hoja y pescado ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y el Alzheimer.
  • Estos alimentos, claves en dietas como la mediterránea y MIND, aportan antioxidantes y nutrientes que combaten la inflamación cerebral y la acumulación de proteínas nocivas.
  • Aunque no hay un alimento milagroso, una dieta saludable combinada con ejercicio y descanso se consolida como una estrategia clave para un envejecimiento cerebral sano.
Resumen generado con IA

La alimentación saludable no solo influye en la salud cardiovascular o metabólica. Cada vez más investigaciones sugieren que lo que se consume diariamente también puede tener un impacto importante en el funcionamiento del cerebro y en el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas durante el envejecimiento.

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Según especialistas, algunos patrones alimentarios ricos en nutrientes con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias podrían contribuir a preservar las funciones cognitivas y retrasar el deterioro asociado a enfermedades como el Alzheimer.

Aunque los científicos continúan estudiando la relación entre la dieta y la salud cerebral, los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores.

Qué tipo de alimentación se asocia con una mejor salud cerebral

Diversas investigaciones han puesto el foco en dos modelos alimentarios: la dieta mediterránea y la dieta MIND. Ambas priorizan el consumo de frutas, verduras, pescado, legumbres, cereales integrales y grasas saludables, al tiempo que limitan los alimentos ultraprocesados, las grasas saturadas, las carnes rojas y el exceso de azúcar.

Los especialistas consideran que este tipo de alimentación podría ayudar a disminuir procesos relacionados con el envejecimiento cerebral, como la inflamación y el estrés oxidativo.

Además, algunos estudios encontraron que las personas que seguían estos patrones alimentarios presentaban menos signos asociados a la enfermedad de Alzheimer y un deterioro cognitivo más lento en comparación con quienes mantenían hábitos menos saludables.

  • Té verde

Estudios recientes sugieren que algunos de sus compuestos podrían intervenir en procesos relacionados con la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer, una de las características más estudiadas de esta enfermedad.

  • Verduras de hoja verde

La evidencia científica indica que su consumo habitual se relaciona con una menor velocidad de deterioro cognitivo. Esto se debe, en parte, a su aporte de vitaminas, minerales y compuestos con acción antioxidante.

  • Pescado

Su consumo regular ha sido vinculado a un mejor rendimiento cognitivo y a una menor pérdida de funciones mentales con el paso de los años, especialmente cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

Los especialistas recuerdan que no existe un alimento capaz de prevenir por sí solo la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, mantener una alimentación saludable puede formar parte de una estrategia más amplia para cuidar la salud del cerebro.

La actividad física regular, el descanso adecuado, la estimulación cognitiva y el control de factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes también son aspectos fundamentales para favorecer un envejecimiento saludable.

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