Cómo hacer pastas sin harina: la receta con tres ingredientes perfecta para el frío

Una vez lograda la cocción de la lámina, se retira de la fuente de calor para permitir que se enfríe antes de proceder al corte, el cual se realiza con un cuchillo afilado para formar cintas delgadas. Estos fideos quedan listos para emplatar con salsa de tomate, una lluvia de queso o en el interior de un caldo suave. El método admite también variantes creativas, incorporando especias molidas o hierbas frescas picadas a la mezcla inicial con el fin de otorgarles un matiz de sabor personalizado.