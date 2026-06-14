Por qué los médicos empiezan a recomendar viajes como intervención clínica para pacientes con Alzheimer

Práctico

Un viaje se presenta como una dosis express y rápida para combatir la enfermedad. Por eso, la idea de programar viajes como terapia o "vacaciones de salud" tiene un valor enorme. En lugar de diluir los estímulos en una rutina diaria que a veces se vuelve monótona por la falta de tiempo de la familia, un viaje concentra en una o dos semanas una intensidad de estímulos que el cerebro del paciente no recibiría de otra forma.