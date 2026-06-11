Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína, el segundo decomiso más importante de la historia del narcotráfico en Tucumán, sumó a un tercer sospechoso. Se trataría de un empresario de Famaillá que, según confiaron sus allegados, es propietario de un local gastronómico y de un boliche bailable en esa ciudad. Ya existe una orden de detención en su contra y no se descarta que en las próximas horas se presente ante la Justicia Federal.