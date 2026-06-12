Empleadas domésticas firmaron el primer convenio con "salario dinámico": cómo funciona el nuevo esquema

Reforma laboral: qué dice el artículo sobre el “salario dinámico”

El mecanismo fue incorporado a través del artículo 33 de la reforma laboral aprobada este año por el Gobierno nacional, que añadió el artículo 104 bis a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. La normativa establece que "mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, podrán incorporarse, por encima de los salarios y/o conceptos de pago de carácter obligatorio otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización".