Seguridad

Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

No todas las causas deberían resolverse en un juicio oral.

Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza del caso de los exjugadores de Vélez en Tucumán aclaró que todas las causas de violencia de género deben resolverse obligatoriamente mediante un juicio oral.
  • La precisión de la magistrada se produce en el marco de la investigación por abuso sexual que involucra a los futbolistas y tras debatirse el sobreseimiento de los acusados.
  • Esta postura judicial busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sienta un precedente riguroso para el tratamiento de futuros casos de violencia de género.
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Temas Violencia de géneroDenuncia contra futbolistas de Vélez
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