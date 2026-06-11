Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Resumen para apurados
- La jueza del caso de los exjugadores de Vélez en Tucumán aclaró que todas las causas de violencia de género deben resolverse obligatoriamente mediante un juicio oral.
- La precisión de la magistrada se produce en el marco de la investigación por abuso sexual que involucra a los futbolistas y tras debatirse el sobreseimiento de los acusados.
- Esta postura judicial busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sienta un precedente riguroso para el tratamiento de futuros casos de violencia de género.
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