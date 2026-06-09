¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

Este punto adquiere una relevancia especial tras la reciente reforma laboral, la cual actualizó los criterios vinculados a beneficios sociales, prestaciones complementarias y conceptos computables, a pesar de mantener intacta la estructura central del aguinaldo. Al respecto, Costa agregó que uno de los errores más frecuentes en las empresas radica en tratar este pago como una liquidación automática. El directivo enfatizó la necesidad de realizar una revisión minuciosa que contemple las particularidades del semestre, especialmente si existieron ingresos variables o beneficios que requieran una correcta clasificación técnica.