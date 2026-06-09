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¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026

Las nuevas normativas laborales modifican de manera indirecta el proceso de liquidación del sueldo anual complementario.

¿Cambia el aguinaldo con la reforma laboral? Todo lo que hay que saber para calcularlo en 2026
Aguinaldo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En 2026, la reforma laboral en Argentina impactará de forma indirecta en el cálculo del aguinaldo de los trabajadores, al redefinir los conceptos que se consideran remunerativos.
  • Aunque se mantiene la fórmula de pagar el 50% del mejor salario del semestre, se modificaron las reglas para beneficios sociales, vacaciones y la liquidación de indemnizaciones.
  • Los empleadores deberán revisar minuciosamente cada liquidación para evitar multas, adaptando sus sistemas contables a la nueva clasificación de los conceptos variables.
Resumen generado con IA

En 2026, el pago del aguinaldorecibe el impacto directo de la reforma laboral. Aunque esta normativa mantuvo intacto el esquema central del cálculo del sueldo anual complementario, introdujo modificaciones sustanciales en la estructura laboral. Los principales ajustes se concentran en la regulación de los beneficios sociales y en la clasificación técnica de los conceptos que califican como remunerativos.

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Asimismo, la reforma estableció nuevas reglas vinculadas al régimen de vacaciones y al cálculo de las indemnizaciones. Estas medidas obligan a las empresas a revisar minuciosamente las liquidaciones de mitad de año para evitar sanciones jurídicas. Los empleadores deben adaptar sus sistemas contables a este nuevo marco legal con el fin de garantizar la correcta asignación de los fondos correspondientes a los trabajadores.

El cambio en el cálculo del aguinaldo

El importe a abonar en cada semestre se liquida sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del periodo correspondiente. Según indica Francisco Costa, CEO y cofundador de naaloo  una solución integral de Recursos Humanos, este proceso incluye horas extras y remuneraciones variables, siempre que posean naturaleza remuneratoria. De este modo, únicamente entran en consideración los conceptos integrados al salario mensual, tanto en dinero como en especie, excluyendo formalmente aquellos que no revisten dicha condición.

Este punto adquiere una relevancia especial tras la reciente reforma laboral, la cual actualizó los criterios vinculados a beneficios sociales, prestaciones complementarias y conceptos computables, a pesar de mantener intacta la estructura central del aguinaldo. Al respecto, Costa agregó que uno de los errores más frecuentes en las empresas radica en tratar este pago como una liquidación automática. El directivo enfatizó la necesidad de realizar una revisión minuciosa que contemple las particularidades del semestre, especialmente si existieron ingresos variables o beneficios que requieran una correcta clasificación técnica.

  • Continuidad del esquema esencial: La reforma laboral no modificó la estructura del sueldo anual complementario (SAC); este continúa abonándose en dos cuotas, se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre y mantiene los vencimientos legales de junio y diciembre.
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