Reunión de trabajo en el gabinete de Chahla: buscan facilitarle la vida a los vecinos

Según relató la jefa municipal en un posteo de X, uno de los ejes centrales fue la exposición realizada por la Secretaría de Ingresos Municipales, a cargo de Fernanda Herrera, donde se presentaron los avances del proceso de desburocratización que impulsa la Municipalidad. “Trabajamos para simplificar trámites y reducir tiempos, especialmente en gestiones como la obtención del libre deuda y las habilitaciones comerciales, facilitando así la vida de los vecinos y de quienes invierten y generan trabajo en nuestra ciudad”, aseguró Chahla.