Reunión de trabajo en el gabinete de Chahla: buscan facilitarle la vida a los vecinos

La intendenta Rossana Chahla reunió a su gabinete en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para hablar de los próximos trabajos en la ciudad.
Según relató la jefa municipal en un posteo de X, uno de los ejes centrales fue la exposición realizada por la Secretaría de Ingresos Municipales, a cargo de Fernanda Herrera, donde se presentaron los avances del proceso de desburocratización que impulsa la Municipalidad. “Trabajamos para simplificar trámites y reducir tiempos, especialmente en gestiones como la obtención del libre deuda y las habilitaciones comerciales, facilitando así la vida de los vecinos y de quienes invierten y generan trabajo en nuestra ciudad”, aseguró Chahla.
Además, en la mesa de trabajo se analizaron “distintos temas vinculados al presente y al futuro de nuestra ciudad”, entre ellos, las próximas intervenciones de pavimentación en sectores estratégicos de San Miguel de Tucumán. El propósito -remarcó la intendenta- es “seguir mejorando la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos en distintos puntos de la Capital”.
En tanto, Chahla valoró la realización de estos encuentros. “Estas reuniones nos permiten hacer un seguimiento permanente de cada área, evaluar avances y planificar las acciones que vienen con una premisa clara, seguir transformando la ciudad con obras, servicios y una gestión cada vez más eficiente”, dijo. Estuvieron presentes, entre otros, los secretarios General, Rodrigo Gómez Tortosa; de Gobierno, Camila Giuliano; de Obras Públicas, Claudio Bravo; de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, y de Ordenamiento y Convivencia, Javier González.